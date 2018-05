Més de cent avis de la Garrotxa viuen a casa gràcies al servei de suport

Resoldre les necessitats que fan falta per poder viure a casa quan l'edat o la malaltia impedeixen fer les accions més rutinàries del dia: rentar-se, menjar, pujar l'escala, anar al llit, ha estat la funció del Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) durant un any, a la Garrotxa.

En un any 113 persones han pogut viure a casa amb la companyia d'un cuidador gràcies al servei. Segons va explicar el tinent d'alcalde, Josep Berga (PDeCAT), ahir, primer té lloc una valoració de la persona i del lloc on viu. Després, fan el pla que determina els productes que li fan falta per poder afrontar la rutina de la vida. El coordinador del servei, Josep Maria Villegas, ha explicat que la diagnosi és presentada a la persona afectada i la família. Set dies després, té lloc el lliurament del material. Les eines poden ser llits articulats, cadires... Un cop el material ha estat lliurat, els tècnics del servei assessoren el cuidador i l'usuari de la manera sobre com treure rendiment als aparells. En aquests dotze mesos, han atès 113 persones a la Garrotxa i han lliurat 93 productes a 49 usuaris. El 78% dels atesos tenien una dependència severa i total, juntament amb altres problemes de salut, com ara demència (21%), seguit de patologies cardíaques (17%) i osteoarticulars (17%). La majoria del total eren dones, un 60%, de més de vuitanta anys. Els productes que més s'han assignat són cadires de rodes així com grues de bipedestació i de sedestació. Es tracta de material d'un elevat cost, que no tothom pot afrontar. Per facilitar els pagaments, han establert quotes d'entre 10 i 60 euros mensuals en funció del tipus de producte assignat. En el decurs de la presentació dels resultats del servei han presentat el testimoni de la Montserrat. Es tracta d'una persona de 90 anys que en fa nou que viu amb una cuidadora al pis. Va explicar: «El cap el tinc claríssim però tota sola no puc caminar». Tenir la consciència plena li proporciona un ferm desig de continuar vivint entre els records, la llum i l'abric del mateix sol que li entra per l'eixida. Una rutina que la família li vol mantenir.

Al seu costat, la cuidadora va explicar que l'han assessorada de la manera de llevar la Montserrat del llit, d'ajudar-la a arribar a la llum del dia, d'ajudar-la amb la higiene... Josep Berga va explicar que el BAT compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros per a les tres comarques on es dona el servei: la Garrotxa, el Ripollès i Osona.