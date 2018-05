Olot comença la campanya contra el mosquit tigre

L'Ajuntament d'Olot ha començat la campanya de prevenció contra el mosquit tigre amb l'objectiu d'aturar la presència del mosquit a la ciutat i oferir a la ciutadania el coneixement i les accions possibles per ajudar a frenar la seva proliferació.

Lacampanya consisteix en l'aplicació d'un tractament biològic als embornals i altres llocs d'acunulació d'aigua, en la instal·lació d'un lloc d'informació, en col·laboració amb el Dipsalut i en proporcionar tela mosquitera als hortolans perquè puguin cobrir els bidons, on guarden l'aigua de la pluja. L'any 2016, va facilitar tela per cobrir 380 bidons, 162 el 2017 i amb el que portem d'any 2018 s'ha repartit tela per cobrir-ne 180 més. Les persones interessades cal que es dirigeixin al Consorci SIGMA, a la carretera de Riudaura 94 d'Olot.

Des del 2015, l'Ajuntament d'Olot fa accions per combatre una plaga detectada el 2013 i que gràcies al control que se n'ha fet s'han limitat les conseqüències. En els primers anys, els serveis de medi ambient del municipi van tractar els embornals, les fonts i els llocs amb aigua de les escoles i dels instituts. Després, van ampliar la prevenció a tota la ciutat.

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora provinent d'Àsia. L'adult té una mida entre 2 i 10 mm, i se'l reconeix pel cos negre i les ratlles blanques al cap, cos i potes. Viu durant l'època de calor, comença a estar actiu a partir del mes de maig i a mesura que avança l'estiu n'augmenta la població, essent els mesos d'agost i setembre quan més molèsties pot causar. Té un radi d'activitat relativament curt, d'uns 200 metres del lloc de cria. Prefereix les zones ombrívoles i és actiu, sobretot, de dia.