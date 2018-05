Retiren pancartes i llaços grocs a Santa Coloma de Farners i Riudarenes

El col·lectiu LiberaGerona ha publicat a les xarxes socials un vídeo en els que s'observa com un grup d'encaputxats retira llaços grocs i pancartes de les localitats de Santa Coloma de Farners i Riudarenes.

Les imatges corresponen a la nit de dilluns a dimarts i durant la qual diversos membres d'aquest col·lectiu va retirar llaços grocs col·locats a fanals i arbres de les dues localitats i tallen la pancarta en defensa de la Llibertat dels presos polítics del mateix edifici de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

Després, les imatges mostren com aquests activistes retiren una estelada del Cercle Cultural colomenc fent servir una escala de grans dimensions. Els encaputxats retiren també un llaç de l'escultura 'Dona d'aigua' de l'artista Josep Martí-Sabé a Riudarenes situada a la rotonda de la C-63 i el substitueixen per una bandera espanyola.

Per últim, apareixen tapant amb pintura el cartell de Municipi de la República Catalana de les localitats de Riudarenes i Santa Coloma.



L'Ajuntament de Santa Coloma rebutja l'acció

Per la seva part, l'Ajuntament de Santa Coloma ha manifestat el seu "rebuig a les accions violentes" i "denuncia la invasió d'edificis públics i la destrossa de pancartes, llaços grocs i banderes estelades".

El consistori ha volgut insistir en la reivindicació "de les opcions pacífiques i democràtiques" i anuncia que faran arribar les imatges a la Policia Local i els Mossos per intentar identificar els autors de l'accés als edificis públics de forma no autoritzada.

Manifestem el nostre rebuig a les accions violentes realitzades la matinada del dia 22 de maig a Santa Coloma de Farners i Riudarenes, amb invasió d'edificis públics i destrossa de pancartes, llaços grocs i banderes estelades.

No ens cansarem de reivindicar les opcions pacífiques i democràtiques a la situació d'excepcionalitat política que viu el nostre país.

Farem arribar les imatges sobre aquests fets a Policia Local i Mossos per si hi ha possibilitat d'identificar els autors de l'accés als edificis públics de forma no autoritzada.