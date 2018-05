Un total de 14.183 gironins estan en llista d'espera per operar-se, un 9,5% menys que el 2017

Un total de 14.183 pacients estan en llista d'espera, a abril del 2018, per operar-se a la regió sanitària de Girona. Segons dades del Servei Català de la Salut, són 1.488 menys que l'abril de l'any anterior, cosa que representa una disminució del 9,5%. Els hospitals de al regió sanitària de Girona han operat 1.305 pacients més que durant el mateix període del 2017, passant de 35.333 intervencions a 36.638, que suposa un augment del 3,69% en un any. Salut divideix l'espera segons si són pacients que necessiten alguna de les 27 intervencions amb un termini màxim fixat perquè es consideren cirurgies prioritàries. En aquest sentit, la llista de gironins pendents d'operacions de cirurgia oncològica, cardíaca, cataractes o pròtesis de maluc i genoll s'ha reduït un 19,2% en relació a l'abril passat, passant de 3.487 a 2.818. El temps mig que esperen, en global, els pacients gironins per passar per quiròfan són 119 dies.

Ha augmentat l'activitat quirúrgica i també s'ha reduït el nombre de pacients que esperen una operació als centres hospitalaris de la regió sanitària de Girona. Segons les dades del Servei Català de la Salut, a l'abril del 2017 hi havia 15.671 gironins esperant per passar pel quiròfan i l'abril d'aquest any són 14.183. Això significa que d'un any per l'altre la llista d'espera global per operar-se a la regió sanitària de Girona s'ha reduït un 9,50%.

Segons revelen les dades, l'activitat quirúrgica a la demarcació ha augmentat un 3,69%. Entre maig del 2016 i abril del 2017, els hospitals van fer 35.333 operacions, mentre que entre maig del 2017 i abril del 2018 n'han fet 36.638, cosa que suposa que han intervingut 1.305 pacients més.

El temps mig d'espera del pacients per entrar a quiròfan també s'ha reduït en relació al desembre del 2017. A l'abril els pacients esperen de mitjana 119 dies i aleshores eren 121.

L'estadística global de les llistes d'espera es divideix segons el tipus d'intervenció quirúrgica perquè Salut fixa un temps màxim d'espera per a un total de 27 operacions que es consideren prioritàries. Així, els pacients de cirurgia oncològica (excepte els que tinguin càncer de pròstata o bufeta que serà de 60 dies) esperaran com a màxim 45 dies abans no els operin; els de cirurgia cardíaca valvular i cirurgia cardíaca coronària han de passar pel quiròfan abans de tres mesos i els de cataractes, pròtesi de maluc i pròtesi de genoll trigaran com a màxim sis mesos per a ser intervinguts.

Les dades indiquen que, en un any, la llista d'espera dels pacients que necessiten alguna d'aquestes 27 intervencions s'ha reduït un 19,2%. Els gironins pendents per aquests cirurgies a abril d'aquest any són 2.818 mentre que el 2017 eren 3.487.

Dels pacients que avui dia estan pendents d'una operació, 10 són de cirurgia cardíaca (14 al 2017) i 215 són de processos oncològics (221 fa un any). En ambdós casos, no n'hi ha cap fora del termini de garantia. Pel que fa a les cataractes, hi ha 1.595 pendents d'intervenció (un 13,13% menys que fa un any, quan hi havia 1.836 pacients esperant), 36 dels quals fora de garantia.

En el cas de la llista de pacients a l'espera d'una operació de pròtesis de genoll, ha baixat un 28,13% en relació a l'abril de 2017, amb un total de 810 pacients esperant (fa un any n'hi ha via 1.127). L'espera quirúrgica per a pròtesis de maluc s'ha mantingut estable i actualment hi ha 288 pacients en llista d'espera, un menys que fa un any.

També hi ha terminis de referència per a la resta d'intervencions no incloses en els processos garantits, en aquest cas se segueixen criteris d'equitat. Són 90 dies en cas de prioritat preferent, 180 si la prioritat és mitjana i 365 dies per a prioritat baixa. En aquestes, la llista ha disminuït un 6,67% (de 12.069 a 11.265 el mes passat). Un total 1.625 d'aquests pacients (un 14,42%) estan fora del termini de referència.



Proves diagnòstiques i visites a especialistes

Pel que fa a la llista d'espera de proves diagnòstiques, en el que portem d'any s'han fet 22.476 proves als centres de la regió sanitària de Girona, amb un temps mitjà d'espera de 38 dies. Actualment hi ha 10.496 pacients pendents d'algun dels procediments monitoritzats, un 12,2% menys que l'any passat, quan n'hi havia 11.955.

Respecte la llista d'espera de primeres visites a l'especialista, fins al 30 d'abril del 2018 s'han realitzat un total de 78.483 primeres visites als centres de la demarcació, amb un temps mitjà d'espera de 60 dies. Actualment hi ha 49.556 pacients en llista d'espera pendents d'una primera visita.