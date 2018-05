Unes 2.000 persones ja s'han inscrit a la Sardana per la Llibertat de Banyoles

Unes 2.000 persones ja s'han inscrit per participar en la Sardana per la Llibertat, una sardana que envoltarà l'estany de Banyoles el dia 30 de juny per reclamar la llibertat dels polítics empresonats. L'organització de la cita, el CDR i l'ANC del Pla de l'Estany, conjuntament amb el Foment de la Sardana de Banyoles, destaquen que les inscripcions «avancen a bon ritme», i en poc més d'una setmana des de la presentació de l'esdeveniment, ja s'han superat les 2.000 persones inscrites.

L'organització ha dividit l'Estany en 25 trams i les persones interessades a participar-hi poden inscriure's al tram que vulguin participar a través de la pàgina web www.sardanaperlallibertat.cat, que s'ha obert expressament per a l'ocasió. A banda de dansaires, també és possible inscriure's-hi com a voluntari per col·laborar en la jornada. Cal ser major d'edat, estar disponible el dissabte 30 de juny i disposat a ajudar a coordinar els sardanistes i a assistir a la reunió prèvia que hi haurà aquella setmana.

Durant l'acte es llegirà un manifest a favor de la llibertat, i es ballaran les sardanes Vent d'octubre (una composició única i especial creada expressament per a l'ocasió, amb música de Paco Viciana i lletra a partir d'un poema de J.N. Santaeulàlia) i Somni, d'en Manel Saderra i Puigferrer.

Les sardanes es podran escoltar a través de Ràdio Banyoles, per la qual cosa es demana als assistents que portin un transistor per sintonitzar l'emissora al dial 107.3 FM.



Gorres grogues

Per donar suport a l'esdeveniment, avui es posen a la venda gorres grogues amb la imatge de la Sardana. I és que un dels objectius dels organitzadors de la Sardana per la Llibertat és aconseguir tenyir del color groc de la llibertat el voltant de l'Estany de Banyoles. Per aquest motiu, s'anima a tots els assistents a vestir peces de roba de color groc.

Les gorres es podran trobar en una vintena d'establiments de Banyoles, Porqueres, Corts, Cornellà de Terri, Fontcoberta, Esponellà, Serinyà, Girona, Figueres i Olot.