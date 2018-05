En 4 mesos s'han expedit la meitat dels carnets de conduir de tot el 2017

En els primers quatre mesos d'aquest any s'han expedit 3.058 permisos de conduir cotxe a les comarques gironines, cosa que representa la meitat dels que es van fer durant tot l'any passat.

Segons les dades públiques de la Direcció General de Trànsit (DGT), el mes que lidera és el gener, quan se'n van fer 830. Aquestes dades mostren la tendència a millora de la situació que l'1 de gener tenia fins a 7.431 persones pendents d'examen pràctic a les comarques de Girona.

Una xifra que s'ha anat esponjant tot i que fonts del sector asseguren que encara hi ha molts alumnes que resten pendents de fer el test pràctic de conduir. La majoria d'ells es van trobar enmig del conflicte dels examinadors de la DGT, que va suposar jornades de vaga durant tres dies a la setmana i durant prop de mig any.



Punt final del conflicte

Aquesta setmana passada es va posar punt final al conflicte, o almenys així es va donar per fet per ara. Dimecres passat es va aprovar una esmena als pressupostos generals de l'Estat que ha permès el reivindicat complement específic d'aquest col·lectiu de funcionaris. L'esmena aprovada per unanimitat era del grup de Ciutadans però també n'havien presentat el PSOE i Units Podem amb el mateix contingut. Aquesta esmena permet dotar de prop de 3 milions d'euros una partida destinada als examinadors. Això es traduirà en el fet que els funcionaris vegin incrementat mensualment el sou en 250 euros.

Les dades d'aquests primers quatre mesos de l'any mostren que s'han expedit 3.058 carnets de conduir de cotxe i l'any passat durant tot l'any se'n van generar 6.566. A la pràctica, de gener a abril s'han fet uns 200 carnets més que durant el mateix període. Però cal dir que des del mes de juny de l'any passat la tendència de l'expedició és cap a la baixa. Per exemple, el mes de setembre se'n van fer 407 quan al gener n'havien realitzat 702. La vaga va suposar que durant molts mesos cap dels examinadors de Girona treballés en els dies acordats i, per tant, cap dels alumnes que pujava fins a Montjuïc podia fer l'examen pràctic. Això ha generat pèrdues a les autoescoles i també problemes a l'hora del tracte amb els alumnes, que veuen llunyana la data de fer examen. Ara caldrà veure com s'acaben recol·locant tots els futurs conductors.