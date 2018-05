Estètica oncològica a Girona i Olot

La Fundació Oncolliga Girona posarà en marxa els pròxims dies a Girona i Olot el nou servei d'Estètica Oncològica Integral, un programa d'acompanyament als pacients de càncer per minimitzar els efectes secundaris que els tractaments oncològics provoquen sobre la pell i les mucoses i donar recursos per gestionar els canvis estètics i veure's i sentir-se millor. Anirà a càrrec de Núria Izquierdo, especialista en estètica oncològica, i constarà de sis sessions gratuïtes per pacient, amb periodicitat mensual. Les sessions tindran una durada d'una hora i seran totalment individualitzades.

El programa es posa en marxa demà a Girona, on les visites es faran a la seu d'Oncolliga, i el 30 de maig a l'hospital d'Olot. Totes les persones interessades hauran de fer una entrevista d'acollida abans d'iniciar el programa.