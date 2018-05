L'alcalde de Celrà respon la petició de Millo de «neutralitat» al carrer amb un llaç groc

«Li adjunto un llaç groc, que ens recorda cada dia que a Catalunya tenim presos polítics i persones exiliades. Aquest llaç serveix perquè no normalitzem la injustícia i els atacs constants cap a Catalunya i els seus ciutadans i ciutadanes». Amb aquestes asseveracions acaba la carta que l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha enviat al delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que dimarts reclamava als alcaldes, també per escrit, que maldin per mantenir la «neutralitat en la gestió dels espais públics». Cornellà ve a dir a Millo que no, que no pensa ordenar la retirada de simbologia independentista dels carrers, ja que l'Ajuntament està d'acord que «la ciutadania expressi el seu dolor davant d'un fet tan indigne i poc democràtic com és empresonar polítics». De la seva banda, l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, condiciona la «neutralitat» de l'espai públic a l'obertura d'un escenari en què «no hi hagués presos» ni «persecució dels alcaldes». «Neutralitat», afegeix, «no vol dir» que no es puguin «expressar opinions».