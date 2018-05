«L'escola catalana no recularà» a Girona

«L'escola catalana no recularà». Aquesta proclama, pronunciada pel portaveu d'Ustec·STEs, Xavier Díez, va tancar la concentració de la comunitat educativa en defensa de l'escola catalana davant la subdelegació del Govern espanyol a Girona, ostensiblement custodiada per agents dels Mossos d'Esquadra. A la Gran Via de Jaume I, ahir a la tarda s'hi van concentrar unes 200 persones per exigir «deixeu l'educació en pau».

A més de donar suport als professors acusats d'adoctrinament i de rebutjar, frontalment, la judicialització de l'activitat a les aules, els manifestants van defensar la llibertat de càtedra dels docents i el dret a «parlar de tot» a l'escola.

L'acte va consistir en la lectura de quatre manifestos elaborats pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa de Girona, representat per Albert Quintana en nom del Moviment de Renovació Pedagògica (MRP) i Marta Casadellà, de la Federació d'associacions de pares d'alumnes de Catalunya (Fapac); pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que va representar Samanta Figueredo; pel Nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona, que, a través de Joan Colomer, va compartir la declaració que el suplement «L'Aula» de Diari de Girona va publicar íntegrament dimarts; i, finalment, per tots els sindicats que integren la Junta de Personal docent no universitari de Girona –Ustec·STEs, CCOO, Aspepc·SPS i UGT–, la lectura del qual va anar a càrrec de la docent Pili Serra i la integrant de Comissions Obreres Anna López.

Entre altres qüestions, els sindicats van exigir al Departament d'Ensenyament «que davant les acusacions d'adoctrinament defensi els seus treballadors i treballadores». En aquesta línia, Xavier Díez va obrir la concentració denunciant «les mentides de l'Estat» i «les acusacions inventades contra el professorat»; tot advertint que, a partir d'ara, «les coses ja no seran com abans a l'escola catalana».

El sindicalista també va recordar que, fa uns mesos, la Junta de Personal docent no universitari de Girona va instar els claustres dels centres educatius l'aprovació de resolucions contra la persecució de l'escola catalana, però va apuntar que «Ensenyament no ajuda, amb l'excusa del 155 i, també, perquè no li agrada que els claustres siguin lliures».