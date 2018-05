Les malalties respiratòries causen prop de 580 morts l'any a la província de Girona

Les malalties respiratòries causen prop de 600 morts anuals a les comarques gironines. Les patologies del sistema respiratori, que són la tercera causa de mort a Girona, van causar 583 morts l'any 2016, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadístiques (INE), i 263 van ser per malalties cròniques de les vies respiratòries.

Tenint en compte que les malalties respiratòries són molt freqüents i una de les principals consultes a l'atenció primària, suposant un alt cost social i econòmic, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) organitzen avui, al Palau de Congressos de Girona, la XI Jornada de Respiratori. La cita reuneix 130 professionals de medicina i infermeria de l'atenció primària gironina per actualitzar els coneixements teòrics i les habilitats en el maneig d'aquest tipus de malalties en la pràctica clínica. La Jornada inclou dues edicions paral·leles, una adreçada a metges i metgesses, i una altra dirigida a les infermeres i infermers.

Un dels temes que centren la jornada serà el maneig de les principals urgències respiratòries a l'atenció primària, entre les quals es troben algunes relacionades amb malalties cròniques com les crisis asmàtiques i les exacerbacions per MPOC, i d'altres com les complicacions respiratòries per anafilaxi (reacció al·lèrgica que pot produir risc vital), l'ennuegament per cos estrany, o les intoxicacions per CO.

«És important que els professionals de l'atenció primària puguin respondre davant de situacions d'urgència respiratòria, i que les coneguin per poder fer també prevenció. En el cas de les intoxicacions per monòxid de carboni, per exemple, sobretot en l'àmbit rural a l'hivern, el metge de família pot aprofitar les visites per recordar les mesures de prevenció (revisar calderes, estufes, escalfadors i llars de foc) per tal d'evitar aquest tipus d'accident», explica la doctora Cristina Servent.

En la trobada d'actualització es tractaran també les urgències pediàtriques, especialment la laringitis aguda, el maneig de la malaltia intersticial del pulmó (un grup de patologies que causen inflació o cicatrització dels pulmons que dificulta l'entrada d'oxigen), les malalties al·lèrgiques respiratòries, i la tuberculosi.

L'altre gran tema que protagonitza la XI Jornada Respiratori de CAMFiC i AIFiCC a Girona és l'apoderament del pacient amb dificultat respiratòria. En aquest sentit, es realitzaran tallers dirigits a adquirir coneixements i habilitats que permetin donar al pacient les eines per controlar diferents aspectes de la seva malaltia i, fomentar així l'adherència als tractaments, l'autocura, i la millora de la qualitat de vida.

La infermera Marian Gimeno dirigirà la sessió sobre teràpies respiratòries domiciliàries, cada vegada més utilitzades, en patologies respiratòries, ja sigui per tractar les apnees de son o la insuficiència respiratòria aguda o crònica.

«L'oxigenoteràpia domiciliària és un recurs alternatiu a l'hospitalització que proporciona al malalt més autonomia i millora la seva qualitat de vida, però no hem d'oblidar que el tractament amb oxigen té les seves indicacions, i els seus riscos. L'usuari ha de ser conscient que està prenent un medicament, ha de saber quan l'ha de prendre i quan no, i com ha de manipular l'equip per fer el tractament amb seguretat a casa. Una indicació correcta, la comprensió del tractament o la relació amb l'equip assistencial són factors relacionats amb l'èxit de compliment del tractament, entre d'altres», explica Marian Gimeno.

La doctora Anna Costa, dietista-nutricionista clínica, tractarà els aspectes lligats a l'estat nutricional del pacient amb MPOC, el seu context individual, i les proves diagnòstiques més adequades per a determinar-ho. També exposarà quin és el tractament dietoterapèutic més indicat, des d'un punt de vista nutricional i també dietètic, per a poder millorar la qualitat de vida d'aquest tipus de malalts crònica. En aquest tipus de patologia, la dietoteràpia té un pes important, ajudant a millorar l'estat nutricional i la composició corporal d'aquests pacients, influint en la seva esperança de vida i en l'evolució clínica, prevenint de majors complicacions fisiològiques.

Amb l'objectiu d'apoderar al pacient amb malaltia respiratòria es farà també un taller de fisioteràpia respiratòria i, un altre sobre el concepte de la malaltia al·lèrgica respiratòria.