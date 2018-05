El Mercat de Sant Antoni reobre després de 9 anys de reforma

El Mercat de Sant Antoni va reobrir aquest dimecres amb 226 establiments i una superfície total construïda de 53.388 metres quadrats distribuïts en cinc nivells, quatre dels quals han estat excavats per dotar el mercat dels serveis i comerços demandats a la zona. A la planta que dona a peu de carrer se situa el mercat alimentari i no alimentari, amb passadissos que poden tancar-se per separat, i en el primer nivell soterrat obrirà el supermercat, el gimnàs -que obrirà a la tardor sent el primer en un mercat municipal- , l'espai veïnal, oficines i l'espai museístic.