Policies locals es manifesten a Madrid per avançar la jubilació

Policies locals de les comarques gironines es van desplaçar ahir fins a Madrid per manifestar-se per l'avanç de l'edat de jubilació. Alguns d'ells, una quarentena, van desplaçar amb autocar i la resta a títol personal. La manifestació va reunir milers de policies locals de tot Espanya i també agents d'altres cossos autonòmics, com els Mossos , que també es van unir a la mobilització.

Aquesta manifestació va recórrer diversos carrers de la capital d'Espanya i va acabar davant el Congrés dels Diputats. La petició de jubilar-se als 59 anys ja havia comportat diverses mobilitzacions de caire local a les diverses capitals catalanes per part dels policies.

Els que tenen millor que això prosperi i són els que lideren les reivindicacions són les policies locals. I més des d'aquest mateix dimarts, quan el grup del PP al Congrés va anunciar que s'incloïa una esmena d'última hora al projecte de pressupostos generals de l'Estat a través d'una disposició addicional per la qual s'estenia al col·lectiu de policia local el dret a la jubilació anticipada als 59 anys.

Així ho va anunciar el CSIF després que els ho digués el PP, un sindicat que ahir va destacar que a banda d'aquesta esmesa també s'hauria de començar a desencallar un dels esculls que és el vistiplau del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.

I és que el titular del ministeri encara no ha signat l'informe preceptiu que ha de permetre aquest avançament de la jubilació. De moment, el sindicat assegura que «és temps de passar de les paraules als fets» i reclamen que s'aprovi amb el màxim de celeritat possible. Cal recordar que tota la tramitació va començar fa dos anys i ara només falta l'informe que no suposa cap despesa per a l'Estat, ja que seran els ajuntaments qui ho acabaran pagant.



Els Mossos també ho volen

Diversos sindicats dels Mossos d'Esquadra (SME, CAT, SAP-FEPOL) també es van unir a la concentració i reclamen que ells també se'ls equipari la situació a les policies locals, Guàrdia Civil o Bombers, que poden fer aquest avançament de la jubilació.