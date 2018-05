Els primers alcaldables del PDeCAT

El 26 de maig de 2019 se celebraran eleccions municipals. Poc més d'un any perquè els ajuntaments es reconfigurin després d'uns anys marcats pel procés i on queden incògnites per resoldre, més enllà de candidats, com possibles coalicions electorals. Els comuns per un costat o els partits independentistes explorant fórmules en ciutats a l'estil de JxCat. Ja es perfilen les estratègies i, amb elles, surten els noms dels alcaldables. Un dels que van més avançats en eleccions de candidats és el PDeCAT. Fa mesos que celebren primàries i ja han sortit noms, d'altres sonen amb força:



Girona

Marta Madrenas, alcaldessa des del març de 2016 en substitució d'Albert Ballesta (que a la vegada havia substituït Carles Puigdemont) és la candidata. Va ser l'única que va presentar els avals necessaris i el 100% dels militants a l'assemblea local la van votar el juliol de 2017. Va sortir escollida com a diputada al Parlament el 21-D i va aparèixer a les travesses per substituir Puigdemont a la presidència. A Girona faltarà per veure si avança alguna fórmula de coalició de partits a l'estil de JxCat.



Figueres

No s'ha pres cap decisió. Marta Felip, actual alcaldessa, podria optar a la reelecció. El partit li hauria ofert repetir i ella s'hauria donat un temps per reflexionar. Felip va arribar a l'alcaldia el 2013 quan Santi Vila va deixar el càrrec en assumir la conselleria de Territori i Sostenibilitat. El 2015 es va presentar com a candidata i va sortir escollida.



Olot

El primer tinent d'alcalde, Josep Berga i Vayerda, seria el candidat i prendria el relleu de Josep Maria Corominas, alcalde des del 2011, i fins ara la seva mà dreta. Berga és regidor des del 2003 i conseller adjunt a la Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa.



Blanes

Tot està obert. El PDeCAT de Blanes, que en les últimes eleccions va tenir com a alcaldable Joaquim Torrecillas, l'actual portaveu, treballa per elaborar una llista d'integració amb un grup de representants polítics que van sonar suport al dret a decidir. Entre aquests, l'exalcalde socialista Miquel Lupiáñez, que va deixar l'alcaldia pel suport del PSC a l'aplicació del 155. Lupiáñez també ha rebut ofertes per part dels Independents de la Selva (IdS).



Lloret de mar

Jaume Dulsat, alcalde des del 2015, optarà a la reelecció. També vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava i el seu nom és indiscutible dins el partit.



Roses

L'alcaldessa Montserrat Mindan és l'única que ha presentat candidatura i l'assemblea ho votarà dissabte. Va arribar al càrrec el 2013 per la renúncia de Carles Pàramo.



Banyoles

Miquel Noguer optaria a la reelecció. Alcalde des del 2007 i vicepresident de la Diputació des del 2011. També es perfila com a nou president de la Diputació si Pere Vila acaba assumint el càrrec de delegat de la Generalitat.



Llagostera

Ahir mateix va ser elegida Pilar Aliu com a candidata del PDeCAT a la població. L'actual alcalde, Fermí Santamaria, es jubila, i s'ha optat per qui actualment és regidora de Serveis, Salut i Igualtat.



Ripoll

Un altre nom fix del PDeCAT. Jordi Munell, alcalde des del 2011 (va prendre el relleu a Teresa Jordà -ERC-, futura consellera d'Agricultura) optaria a la reelecció. És diputat al Parlament des del 2015.



Puigcerdà

L'actual alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, també optaria a la reelecció. Va arribar al càrrec l'any 2011, on ERC havia ostentat l'alcaldia des del 1991. També és vicepresident quart de la Diputació.



Palafrugell

El PDeCAT busca un nou alcaldable. L'actual portaveu i candidat en anteriors eleccions, Albert Gómez, hauria comunicat la voluntat de no repetir. La intenció és trobar un nom de la societat civil.



Altres municipis

Núria Escarpanter a Llançà. Rellevarà Pere Vila, actual alcalde i president de la Diputació, que havia anunciat que no repetiria. Escarpanter, parella de Vila, va ser l'única candidatura que es va presentar. Eduard Llorà, alcalde de Les Planes d'Hostoles des del 2011, va ser proclamat candidat l'agost passat. A la Vall d'en Bas, Toni Arimany serà el candidat. Empresari, anava últim en les llistes del 2015 i substitueixi l'històric Miquel Calm. A Riudellots ha sortit com a candidata Montserrat Roura i optarà a la reelecció, igual que Àstrid Desset al municipi d'Anglès. A Vilobí d'Onyar serà Olga Guillem (va ser alcaldessa entre 2011 i 2015).