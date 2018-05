Prop de14.180 gironins esperen una operació, un 9,5% menys que fa un any

El pla de xoc contra les llistes d'espera quirúrgiques ha escurçat un 9,5% el nombre de gironins pendents d'una operació en un any. Si l'abril passat eren 15.671 els pacients de la regió sanitària de Girona, un any després són 14.183 els gironins que s'han de sotmetre a una intervenció, i esperen, de mitjana, 119 dies per entrar el quiròfan.

Segons les dades del Servei Català de la Salut (CatSalut), l'activitat quirúrgica s'ha incrementat un 3,69% aquest últim any. Així, si de maig de 2016 a abril de 2017 s'havien fet 35.333 operacions, mentre de maig de 2017 a abril de 2018 se n'han fet 36.638, és a dir, que s'han operat 1.305 gironins més.

Els criteris establerts pel Departament de Salut divideixen els procediments quirúrgics en quatre grans grups, segons el tipus d'intervenció i el temps d'espera màxim, per prioritzar la cirurgia cardíaca (amb un temps d'espera màxim de tres mesos) i de càncer (45 dies per a una vintena de procediments oncològics i 60 per a tumors de bufeta i pròstata).

Segons les dades del CatSalut, els processos garantits -la cirurgia oncològica, cardíaca, de cataractes i de pròtesi de maluc i genoll- s'ha reduït un 19,2% en aquest temps i actualment són 2.818 pacients a la llista, pels 3.487 que hi havia l'abril del 2017.

Deu persones estan a l'espera d'una intervenció al cor i 215 per un procés oncològic, i en cap dels dos casos n'hi ha cap fora del termini de garantia.

Pel que fa als altres tres procediments amb un temps d'espera garantit, hi ha 1.595 gironins pendents d'una operació de cataractes (un 13,13% menys que fa un any, quan hi havia 1.836 pacients esperant), 36 dels quals fora de garantia. En el cas de la llista de pacients a l'espera d'una operació de pròtesis de genoll, ha baixat un 28,13% en relació a l'abril de 2017, amb 810 pacients esperant per ser intervinguts, quan fa un any n'hi havia 1.127. La llista d'espera quirúrgica de pròtesis de maluc s'ha mantingut estable i actualment hi ha 288 pacients en llista d'espera, un menys que fa un any.

Tot i això, el gruix de la llista d'espera correspon a intervencions en què el termini no és garantit, sinó de referència i que es prioritzen segons el criteri clínic.

Aquest grup d'intervencions, que va dels cateterismes cardíacs i artroscòpies a les varius o circumcisions, ha vist com el nombre de pacients pendents es reduïa un 6,67% el darrer any, ja que s'ha passat de 12.069 a 11.265. Segons les dades facilitades per Salut, un 14,42% d'aquests pacients (1.625) estan fora del termini de referència.

Tots els hospitals gironins han disminuït el nombre de pacients pendents d'intervenció, a excepció del de Figueres, on hi ha un 24,53% més d'usuaris esperant que fa un any. Hospitals com el Santa Caterina de Salt han reduït gairebé un 35% la llista respecte a l'any passat, Palamós ho ha fet un 26,1% i en el cas del Trueta, hi ha un 8,04% menys de pacients en espera.

Al conjunt de Catalunya s'ha aconseguit una reducció del 10,4% dels pacients en llista d'espera. Entre el maig del 2017 i l'abril d'enguany els hospitals catalans han fet unes 30.000 intervencions més, passant de les 1.390 operacions diàries a fer-ne 1.500.



Més espera per a proves i visites

Pel que fa a la llista d'espera de proves diagnòstiques, en el que portem d'any s'han fet 22.476 proves als centres de la regió sanitària de Girona, amb un temps mitjà d'espera de 38 dies. Actualment hi ha 10.496 pacients gironins pendents d'algun dels procediments monitoritzats, un 12,2% menys que l'any passat, quan n'hi havia 11.955.

Respecte la llista d'espera de primeres visites a l'especialista, fins al 30 d'abril del 2018 s'han realitzat 78.483 primeres visites als centres gironins, amb un temps mitjà d'espera de 60 dies. 49.556 pacients de les comarques gironines tenen pendent una primera visita a consultes externes.