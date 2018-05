Olot posarà els comerços antics dins del pla general de la ciutat

L'Ajuntament d'Olot, en el ple d'anit, va aprovar per unanimitat incloure els comerços antics que reuneixin uns requisits d'antiguitats i d'interès dins del Pla d'Ordenació Municipal (POUM), com ja fan amb els edificis d'interès arquitectònic i artístic. També va aprovar elaborar un catàleg de comerços d'interès i afavorir-los amb exempcions fiscals com una reducció del 50% de l'IBI.

L'origen de la decisió va estar en una moció del grup municipal d'ERC que va ser comentada per tots els grups. Xavier Garcia (OeC) va demanar un calendari pel compliment dels acords de la moció.

Mireia Tresserras (CUP) va definir l'acord com una mesura contra «la glopada de lava capitalista que ho cobreix tot». Tresserras va demanar la confecció d'un itinerari de cartells i de locals amb interès artístic.

Josep Guix (PSC) va felicitar els republicans per la iniciativa. Va dir que els comerços emblemàtics formen part de la història. Va treure la problemàtica del relleu generacional.

El portaveu de l'equip de govern, Estanis Vayreda (PDeCAT-DC), es va comprometre a incloure ajuts pel comerç tradicional en el pressupost del 2019. Va aprofitar per explicar les accions de l'agència municipal de promoció Dinami'G relacionades amb el comerç. Per exemple va exposar el programa Reempresa, que té la funció de garantir el relleu generacional de les empreses. També va anunciar la pròxima obertura d'un comerç antic que va tancar fa poc.

D'altra banda, el ple va aprovar establir un crèdit d'1.100.000 ? amb el Banc de Sabadell amb un termini d'amortització de 10 anys amb un tipus d'interès fix del 0,77%. El préstec va tenir el suport dels regidors del PDeCAT-DC, del PSC i OeC. Els grups d'ERC i la CUP es van abstenir. El préstec servirà per finançar inversions referents a la remodelació del Firal, del Pla Integral de Millora del barri de Sant Miquel i per a l'espai d'emprenedoria previst en el nucli antic

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PdeCAT), va anunciar la proximitat d'un acord entre els usuaris dels aparcaments subterranis de la plaça 1 d'octubre i de l'aparcament del Firalet. L'acord facilitarà el finançament del túnel, ara en construcció. L'alcalde va apuntar que la intervenció econòmica de l'Ajuntament és per fer que el Firal, ara en obres , sigui un passeig per a vianants.

El ple es va iniciar amb una intervenció del Síndic de Greuges, Rafel Ribó, el qual va donar part de les queixes rebudes pels veïns d'Olot l'any passat. Va enumerar queixes per medi ambient, urbanisme i sorolls. Va considerar que a Olot encara hi ha gent que no té clar el concepte de dret al descans dels altres. També va apuntar una queixa per discriminació. Ribó va indicar que de cara l'any vinent la Sindicatura i l'Ajuntament incrementaran la col·laboració.

Van aprovar diverses mocions: per recuperar la memòria del maquis garrotxí Francesc Serrat Pujolar, afusellat al camp de la Bota, de rebuig contra la sentència de La Manada, contra les massacres contra la població palestina que es manifesta a Gaza, per regular els habitatges desocupats, per la llibertat d'expressió i la llibertat de Pablo Hasel i Valtonyc, de suport als docents del país i per un ordre jurídic més feminista.