La comunitat educativa de Salt proposa una quinzena de projectes per combatre la segregació escolar

La comunitat educativa de Salt (Gironès) ha proposat una quinzena de projectes per combatre la segregació escolar que viu el municipi. Entre totes elles destaquen fer un front comú per aconseguir més unitat entre la ciutadania, impulsar la participació dels veïns en temes educatius o crear un espai on les famílies puguin informar-se sobre les escoles.

La membre de la Plataforma Salt Educa Èlia Llinàs explica que la jornada ja estat "molt positiva", i espera que a partir d'ara "es comenci a posar solució". "És important que s'hagi fet una diagnosi participativa i no sigui un tècnic sol qui decideixi què s'ha de fer", ha reblat Llinàs. Des de la plataforma reconeixen que ara "arriba la part més delicada" ja que cal dotar de pressupost les propostes, però valoren "la bona predisposició" que ha mostrat el consistori. Tot plegat en el 1er Fòrum Educatiu que ha celebrat el municipi gironí.

Al fòrum, organitzat per l'ajuntament, hi ha participat tota la comunitat educativa, des d'associacions, AMPES, professionals, pares i alumnes. Entre tots ells s'han dividit en grups d'unes cinc persones i han elaborat projectes per combatre la segregació. Després han presentat les propostes i les han votat, en funció de la necessitat o la rellevància que tinguessin.

"Hem prioritzat les més viables i engrescadores i ara falta concretar-les per començar a treballar", explica Llinàs. Cada projecte comptarà amb un responsable i un pressupost que caldrà fixar abans del juliol perquè entrin a formar part de la nova política educativa del municipi.

La membre de Salt Educa ha explicat que el Pla Educatiu era una de les demandes que van fer i poder participar-hi "és molt positiu". "Cal involucrar a la gent i aconseguir trencar els estereotips per tal de poder acabar amb la segregació escolar", ha conclòs Llinàs.