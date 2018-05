Fans d'Olot Lliuren el romanent de la liquidació a l'associació Integra

La junta directiva de l'entitat Fans d'Olot va lliurar els 1.183 € de la liquidació del romanent econòmic de l'entitat a l'associació Integra. Es tracta d'un organisme sense ànim de lucre que regeix una escola per a discapacitats psíquics i diferents programes destinats a la integració de les persones discapacitades. La donació es va fer efectiva el dimecres, dia 23 de maig, en un acte a les dependències d'Integra. El darrer comunicat de l'entitat ha estat per explicar que la donació ha estat feta perquè ho deien els estatuts i perquè en la darrera reunió ho va aprovar la majoria de la junta directiva. El motiu de la dissolució de l'entitat són els anys i els problemes legals per a la gestió de l'entitat. Durant 16 anys, Fans ha organitzat celebracions, concerts, viatges i paròdies de programes de televisió. Tot dedicat a la música dels seixanta.