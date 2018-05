Faran un refugi a la Mare de Déu del Mont per als mesos d'hivern

El Patronat Amics del Mont farà un refugi al santuari de la Mare de Déu del Mont perquè els excursionistes hi puguin passar tot un dia en els mesos més durs de l'hivern quan el restaurant hostatgeria roman tancat. Ho ha explicat el president del Patronat, Josep Serra, el qual ha assenyalat que poc o molt, sigui a peu o amb bicicleta, la gent per motius esportius, sentimentals o religiosos puja al santuari del Mont quan fa mal temps.

Ha afegit que el refugi forma part d'un pla de millora de l'edifici del santuari i de l'immoble. Serra ha apuntat que la part més important del pla és la reforma de la teulada de l'hostatgeria. Es tracta d'una acció que es divideix en dues parts. En la primera, acabada fa pocs dies, van posar teules, aïllament i van reparar la solera de la meitat de la coberta. Aquesta primera actuació ha tingut un cost de 80.000 ?. En poques setmanes, començarà la reparació de la resta de la coberta, perquè estigui acabada per la tardor. La segona acció està valorada en uns 40.000 ?.

El president del Patronat ha definit la reparació de la coberta com una urgència, pel fet que l'hostatgeria s'alça fins a 1.120 metres d'altura i pel fet d'estar al costat de l'Empordà rep amb molta força els embats de la tramontana. Les inclemències feien que l'hostatgeria tingués degoters. L'altre problema de l'hostatgeria és la manca d'aigua. Segons Serra, van intentar fer un pou prop de l'hostatgeria i no van trobar aigua. La idea que tenen és la de portar aigua al cim des d'una de les fonts pròximes a les restes del monestir de Sant Llorenç de Sous. Serra ha explicat que les millores i el manteniment del santuari van a càrrec del Patronat. Es tracta d'un organisme amb 54 anys d'existència i format per representants de 9 municipis i 3 clergues.



Verdaguer

El president del Patronat ha anunciat que el 10 de juny tindrà lloc un dels actes més importants de l'entitat. Es tracta del desè aniversari de l'escultura de mossèn Jacint Verdaguer al Mont, obra de Joan Ferrés. Hi haurà una conferència, un concert amb l'Orfeó de l'Empordà, una Missa Solemne i una ofrena floral.