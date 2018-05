El Gironès facilita l'accés a la cultura de famílies desfavorides

Famíles en situació de risc socioeconòmic del Gironès podran accedir a una línia d'ajuts per a activitats culturals, per a la qual el Consell Comarcal compta amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. La iniciativa vol oferir entrades a preus reduïts per a espectacles programats en equipaments de la comarca, subvencionar la totalitat de l'entrada o, entre d'altres, atorgar beques per participar d'activitats d'aprenentatge i formació cultural.

Per ser beneficiari de l'ajuda cal estar empadronat en algun municipi de la comarca, no tenir ingressos suficients per afrontar les despeses derivades d'assistir a un espectacle cultural i obtenir l'avaluació favorable dels serveis socials. Dimecres, el President del Consell del Gironès, Jaume Busquets, i el director de Banca Institucions de CaixaBank a Girona, Carles Juanola, van formalitzar el un acord, en virtud del qual l'Obra Social hi aportarà 4.500 euros.