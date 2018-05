L'ICS rep els 51 nous residents que s'incorporen als CAPs i al Trueta

L'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona va donar ahir la benvinguda a 51 metges residents que aquest any comencen la seva formació especialitzada, tant a l'hospital Josep Trueta com a l'àmbit de l'atenció primària. La docència, juntament amb l'assistència i la recerca, és un dels tres àmbits d'activitat de l'ICS a Girona que té la voluntat de continuar apostant per millorar-la. El Trueta ha iniciat la tramitació de l'acreditació de tres noves especialitats: Urologia, Oftalmologia i Cirurgia Vascular.