El nivell de l'aigua de l'Estany de Banyoles creix amb les darreres precipitacions

El maig ha estat un mes força plujós per les comarques gironines durant el qual s'han descarregat forts ruixats que han omplert estanys, rius i embassaments. Un clar exemple és l'Estany de Banyoles, on el nivell de l'aigua ha pujat notablement després dels diferents episodis de pluja que s'han pogut registrar les darreres setmanes. Amb aquestes precipitacions s'ha arribat a superar fins i tot els nivells habituals per aquesta època de l'any.

També els rius i els embassaments s'han vist beneficiats en aquest sentit. En el cas de les reserves de Sau i Susqueda, aquestes es troben al 91% i 93% respectivament. Darnius es manté amb una xifra una mica inferior, amb un 63% d'aigua acumulada. En dos dels tres casos les dades són notablement superiors a les que hi havia durant el mateix període de temps l'any passat.

Però aquí no s'acaba tot. Després de la calorada que es va instal·lar el dijous i que ha de durar fins avui, arribaran intervals de núvols acompanyats d'alguns ruixats aïllats als dos extrems del territori. A partir del vespre de demà aquests s'estendran i s'intensificaran també als sectors de l'interior. La temperatura arreu de la província també baixarà. Durant aquests últims dies la pujada dels termòmetres havia estat generalitzada arribant fins als 30 graus en alguns indrets de l'Alt Empordà, el Gironès i el Baix Empordà.



La precipitació acumulada

Paral·lelament, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha publicat unes dades on es mostra que pràcticament arreu de l'Estat espanyol la mitjana de precipitacions acumulades des del passat 1 d'octubre fins al 22 de maig ha superat la mitjana corresponent per a aquest període de temps.

D'aquesta manera, fins aquest mes de maig s'han acumulat 540 litres per metre quadrat de precipitació mitjana, cosa que representa un 8% més que el valor normal corresponent a aquest període, que se situa en 509 litres per metre quadrat. Desglossat per zones, les precipitacions superen els valors normals en gairebé tota la Península i Balears a excepció de la meitat oest de Galícia, al nord de Castella i Lleó, al llevant peninsular des d'Almeria fins a Tarragona, així com a les Pitiüses, sud de Mallorca i Canàries. Un altre dels llocs que no compleixen la particularitat és precisament Girona.