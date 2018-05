Pugen els casos de melanoma diagnosticats en homes

La incidència del melanoma, un càncer de pell molt agressiu, ha augmentat en homes en els darrers anys i en dones s'ha mantingut estable. Segons les dades del Pla Director d'Oncologia, des del 1994 la tendència de la incidència ha augmentat un 2% anualment en homes, mentre que en les dones s'ha mantingut.

Així, l'any 2016 es van diagnosticar una setantena de melanomes a les comarques gironines. Van ser 37 casos en homes i 36 més en dones, mentre que a tot Catalunya van ser 860, 424 homes i 436 dones. Segons les dades de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) la supervivència als 5 anys del diagnòstic és del 88% i s'ha incrementat un 4,6% en els últims quinze anys.

Són dades que s'han fet públiques aquesta setmana coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Melanoma el dia 23 de maig, una efemèride que aprofita per conscienciar la població de la importància de prendre mesures de protecció solar.

De fet, més del 80% dels càncers de pell es podrien evitar si es seguissin les indicacions correctes, ja que l'exposició excessiva al sol és el factor de risc més important, especialment entre la infantesa i l'adolescència.

I és que el melanoma està associat a episodis de cremades solars acumulats al llarg de la vida i que apareix en els llocs del cos més exposats.



Evitar les cremades

Des de l'Institut Català d'Oncologia recorden que les recomanacions preventives bàsiques per gaudir del sol de manera saludable són començar a prendre el sol de manera gradual i evitar l'exposició prolongada i les hores de màxima intensitat (de 12 del migdia a 4 de la tarad); cobrir-se amb samarretes i roba de cotó, gorra o barrets d'ala ampla, per protegir també coll i orelles; dur ulleres de sol homologades, preferiblement amb banda lateral.

Respecte a la crema solar, és recomanable usar-ne de factor de protecció elevat (superior a 20) i aplicar-la en quantitat suficient, una estona abans de l'exposició i periòdicament després de banyar-se o si es sua molt.

També aconsellen beure aigua per evitar deshidratació i evitar prendre el sol si es pren medicació fotosensible.

Així mateix, des de l'ICO recorden que el fet de no patir calor no implica que no es produeix cremada solar, perquè les cremades es deuen a l'exposició als raigs ultraviolats i l'efecte tèrmic, en canvi, a la radiació infraroja. De la mateixa manera, el fet que estigui núvol tampoc evita les cremades.

D'altra banda, els especialistes assenyalen que l'aplicació de productes fotoprotectors no es pot considerar una manera segura de protegir la pell ni un mitjà per allargar l'exposició al sol i que fer-ho de forma perllongada produeix danys i envelliment de la pell i arrugues prematures, afecta els ulls i pot alterar el sistema immunològic.

Respecte a les làmpades i els llits de sol artificial, l'ICO recorda que també poden ser perjudicials per l'emissió de radiacions ultraviolades; i que a l'aire lliure, l'aigua i la sorra de la platja reflecteixen la llum i augmenten la intensitat solar, una situació que també es dona a la muntanya, a més altitud o amb neu.