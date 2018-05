Sant Julià celebrarà cada any la Festa de la Cervesa

Després de dues edicions, l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha anunciat que donarà continuïtat a la Festa de la Cervesa i, a partir d'ara, es celebrarà cada any. «Va anar molt bé i creiem que és una activitat que fa poble: convida als veïns a compartir una estona junts i, a més, ajudem a les cerveseries artesanes gironines a donar-se a conèixer» va destacar l'alcalde, Marc Puigtió.

El dissabte19 de maig, Sant Julià de Ramis va celebrar la segona edició de la Festa de la Cervesa a la plaça 1 d'Octubre. Durant tot el dia, més d'un miler de visitants van tastar algunes de les cerveses que oferien les cinc empreses gironines que van participar, a més de foodtrucks, diverses parades de roba i productes artesans; acompanyades d'actuacions musicals i inflables per a la mainada.

«Varem haver de retardar l'inici per la pluja, però després va venir molta gent, més d'un miler segur» va indicar Puigtió, que va afegir que es van vendre el miler de gots que s'havien fet expressament per l'ocasió. I després de l'èxit dels darrers dos anys, l'ajuntament creu que «s'ha consolidat» i aposten per repetir-la cada any. «Ara treballarem per millorar-la i fer-la créixer a cada edició», assegura Puigtió.

De cara a la propera convocatòria, esperen augmentar el nombre de parades de cerveses artesanes, així com les activitats que s'ofereixen als visitants.

La Festa de la Cervesa de Sant Julià es va celebrar per primera vegada el 2017.