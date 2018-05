Els veïns de Llagostera es formen contra els incendis

Un centenar de veïns de Llagostera van assistir dijous a una sessió informativa sobre les obligacions que s'han de complir en matèria de prevenció d'incendis. La sessió s'emmarcava dins el programa d'assistència als ajuntaments per a la prevenció d'incendis forestals en zones habitades. L'acte va tenir lloc al Teatre Casino Llagosterenc.

Per part dels Bombers de la Generalitat hi va participar el sotsinspector Enric Cano, Maria Pipió com a tècnica de la Diputació de Girona en prevenció d'incendis i Jordi Requesens, agent major del Cos d'Agents Rurals de la Garrotxa.