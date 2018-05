Bequen la recerca sobre la construcció de l'Eixample de Girona

Les beques de recerca Francesc Eiximenis van premiar ahir els dos millors projectes de recerca en ciències socials i naturals de la demarcació. Els projectes guardonats, amb 4.500 euros cadascun, han estat «Els professionals i la construcció de l'Eixample de Girona (1955-1979)», presentat per Eduard Abelenda, i «Evolució dels boscos de roure de fulla gran a les comarques de Girona», presentat per Jordi Bou.

El projecte d'Eduard Abelenda es proposa investigar la creació i manteniment de les xarxes professionals que van contribuir a la construcció del barri de l'Eixample gironí durant l'etapa final del franquisme. Es tracta d'un tema d'història social encara inèdit que es pot beneficiar enormement de les fonts orals disponibles.

L'objectiu del projecte de Jordi Bou consisteix a analitzar com ha variat la composició florística de la comunitat vegetal de la roureda de roure de fulla gran en els darrers anys al nord de Catalunya i molt en particular a les comarques de Girona.

Els becats es van donar a conèixer en el decurs de la 23a Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona, a Joanetes.

La nova edició de les beques de recerca l'ha convocada l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la Diputació de Girona amb l'objectiu de fomentar l'estudi en ciències socials i humanes i en ciències naturals en l'àmbit de les comarques gironines.

Les beques, que es van entregar en el marc de la XXIII Trobada Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona i que estan dotades amb 4.500 euros cadascuna, estan destinades prioritàriament a donar suport a investigadors joves, en període de formació o en les primeres etapes d'activitat investigadora.

La Trobada va incloure diferents activitats: una exposició sobre «Patrimoni oblidat, memòria literària»; una presentació sobre «La cultura de l'aigua a la Vall d'en Bas»; una visita al molí del mas Perer i a Sant Privat d'en Bas; i una explicació sobre els diferents projectes de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i de l'Institut Ramon Muntaner (IRM).

La Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona s'organitza any rere any amb l'objectiu de promoure la interactivitat i la relació entre els investigadors d'àmbit local. En cada edició, la jornada ofereix un espai per al debat i la reflexió sobre un tema de recerca d'actualitat i sobre el patrimoni històric i monumental del municipi on es realitza.

L'acte va comptar amb la presència de Lluís Amat, alcalde de la Vall d'en Bas; Pep Berga, regidor de Cultura i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot; Josep Santesmases, en representació de la CCEPC i l'IRMU; i Jesús Gutiérrez, com a representant del PEHOC. Hi van assistir unes quaranta persones, representants de tots els centres d'estudis de les comarques gironines.