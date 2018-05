La Coordinadora d'ONGs Solidàries de Girona alerta dels múltiples racismes

L'aprofundiment en el coneixement dels diferents tipus de racisme va centrar l'assemblea de la Coordinadora d'ONGs Solidàries, que es va celebrar ahir al Centre Cívic Palau de Girona. La jornada es va estructurar en dos blocs, en el primer dels quals l'investigador de la UdG i formador en dinamització comunitària Mostafà Shaimi va analitzar el racisme a Catalunya en l'actualitat.

En la seva intervenció, Shaimi va explicar que el racisme pren tantes formes diferents que resulta difícil establir una sola teoria vàlida. Per a l'expert, el racisme «s'ha d'entendre com una línia divisòria que ens separa els uns dels altres i que genera que hi hagi ciutadans de primera i de segona, uns amb drets i uns altres als que se'ls acaben negant». Aquesta negació de drets –entre els quals va citar el dret a vot o a les llibertats, en referència a la Llei d'Estrangeria i als centres d'internament– va advertir que «acaba creant una societat en què hi ha ciutadans i immigrants», sense que es trobin espais de comunitat.

La segona part de l'assemblea va tenir un caràcter més pràctic i va consistir en un taller antirumors, enfocat a millorar les campanyes de sensibilització i l'acció de les ONGs com a agents per combatre els rumors, per aprendre actituds que impedeixin arribar a la confrontació i arguments per poder-los desmuntar.