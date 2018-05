El dia que els humiliats troben la seva oportunitat

es notícies s'apilonen. Dimecres el Govern de l'Estat tenia pressupostos i calculava dos anys més de legislatura, dijous va sortir una dura sentència sobre la peça principal –que no única– del cas Gürtel, divendres el PSOE presentava una moció de censura amb Pedro Sánchez com a candidat a president del Govern. Mentrestant, s'ha complert una setmana sense que el Govern espanyol que té intervinguda l'autonomia catalana encara no hagi publicat el decret de nomenament dels consellers. És un acte degut. Els pot no agradar políticament però no tenen fonament jurídic. Sí, es pot dir amb fonament que estem davant d'un cas de presumpte prevaricació.

Com es desenvoluparan els esdeveniments de la moció de censura en els propers dies? D'entrada aquesta moció de censura és un gran maldecap per a qui governa –fortament lesionat per la sentència– però també per al partit de dreta extrema anomenat Ciutadans. Divendres de bon matí i quasi d'amagat –les firmes es van recollir durant la matinada– el PSOE registrava la moció. Des d'aquest moment, el president del Govern no pot convocar eleccions i Ciutadans no té la paella pel mànec d'amenaçar amb un canvi de president per no donar suport a la moció. Això no passarà. Si Ciutadans fa un president socialista amb els vots regalats de Podemos –tot sigui per tapar el xalet de Galapagar– el seu electorat no li perdona. No ho farà. Demanarà eleccions. Però un Pedro Sánchez investit es dedicaria a fer de president per consolidar-se.

L'aritmètica alternativa és que Pedro Sánchez sigui investit amb els vots de Podemos i els partits independentistes i nacionalistes. És digne de ser mencionat que tres dies després de l'anunci de la moció encara no hi ha foc amic dintre el socialisme pel sacrilegi d'una possible confluència de vots entre els constitucionalistes del PSOE i els independentistes. Potser la crítica arribarà en els propers dies.

Precisament per això, és molt important la gestió del calendari, que està en mans de la presidenta del Congrés, que no té una data límit per fixar el debat. Poden passar ben bé dues setmanes. El PP s'intenta treure la pressió fent córrer que, si supera la moció, convocarà eleccions per al març de l'any que ve. Pot haver-hi farol.

Quin paper hi han de jugar els partits independentistes? Recordo que en el decàleg de les eleccions de desembre de 2015 i juny de 2016 vam fer campanya amb un primer punt que deia: treure Rajoy de la Moncloa. Convé recordar que aquest era el primer punt del contracte amb els votants. També és de calaix que mai poden coincidir els vots dels partits catalans amb Ciutadans. I és cert que el candidat socialista ha estat sagnant contra la política catalana i contra el president Torra.

Recordo que aquest debat ja el vam tenir per la moció de censura del candidat Pablo Iglesias. ERC hi va votar a favor amb els ulls clucs. El Partit Demòcrata va esperar a escoltar-lo. I va dir tal quantitat de justificacions contra el sobiranisme català per salvar els seus votants d'altres indrets, que crec que vam fer molt bé d'abstenir-nos. Ara hem d'escoltar, també. Mantenir un diàleg exigent i veure en quin punt el PSOE pot trontollar... o no.

Si l'èxit depengués dels vuit vots del Partit Demòcrata, em sembla que els ciutadans del país, més enllà de preferències de vot, ens indicarien de manera molt clara el camí. No precipitar-se, ni viure en el món màgic del qui pensa que la política espanyola no influeix i fa mal a la política catalana. Vegi's l'article 155 encara vigent.

Ciutadans té un problema majúscul de manteniment de la seva equidistància i del seu «això no va amb mi», el PP té un problema d'un forat d'aigua espectacular en la seva nau. Vindran setmanes de confusió. Vindran setmanes que no poden servir de coartada per no permetre la no formació del Govern català.

Dimecres al migdia sortia del Congrés dels Diputats i vaig quedar encallat per una rotllana de periodistes que envoltaven la vicepresidenta del Govern espanyol. Vaig demanar pas. La foto que va captar l'amic Dani Duch, el gran fotògraf de Cassà de la Selva que juga a primera divisió del fotoperiodisme, ens mostra amb cara de pocs amics.

Enmig de la tensió condensada, li vaig demanar que publiqués, com és de justícia i ajustat a dret, el decret de nomenament del Govern de la Generalitat. La resposta va ser un «no» una mica sobrat de qui es veu amb dos anys més de plàcida legislatura. L'eufòria a les files del PP va durar hores. Quantes voltes que dona la vida! Mai es pot intentar guanyar per deu a zero, a la vida en general i a la política en particular. Perquè aquesta pretensió crea humiliació. I algun dia els humiliats troben la seva oportunitat.