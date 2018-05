Montagut i Oix proposa obrir un aparcament de pagament a Sadernes

L'Ajuntament de Montagut i Oix (Garrotxa) està estudiant la possibilitat d'obrir un aparcament de pagament a Sadernes. La decisió, però, depèn també del consistori de Sales de Llierca i del Consorci de l'Alta Garrotxa. "En les darreres reunions hem plantejat obrir una zona on per deixar-hi el cotxe s'hagi de pagar, i així controlem encara més la quantitat de vehicles que venen", ha concretat l'alcaldessa, Mònica Boix. El consorci, però, no ho veu viable econòmicament perquè comporta una infraestructura i uns costos afegits. Tot plegat després que en els últims anys, hi ha hagut un augment important de visitants segons les dades recollides per aquest ens. Durant el 2017, el comptador de vianants que hi ha en un punt del sender que va a Sant Aniol va registrar 33.497 persones, el que representa un 37,4 % més que fa vuit anys. Aquest increment, però, no ha comportat un "risc" per a la conservació segons el gerent del consorci, Francesc Canalies. "Amb 33.000 hectàrees, l'espai és suficientment gran com per absorbir aquest volum de persones", afirma. Ara bé, el gerent defensa que cal mantenir les restriccions d'acampada lliure (que no està permesa) i de vehicles (durant uns mesos a l'any) per garantir la preservació de l'entorn.

La zona de Sadernes, situada entre els municipis de Montagut i Oix i Sales de Llierca, atrau cada any milers de persones que volen gaudir de la natura, els gorgs i les rutes que ofereix aquest espai de l'Alta Garrotxa. En els últims anys s'ha registrat un augment important de visitants, segons les dades recollides pel consorci que gestiona aquest espai. L'any 2011 es van comptabilitzar 24.367 persones a través del comptador que hi ha en un punt del sender que va a Sant Aniol. I vuit anys més tard, la xifra s'ha enfilat fins als 33.497, és a dir, un 37,4% més que fa vuit anys.

Per això, des de l'Ajuntament de Montagut i Oix han plantejat la possibilitat de "restringir encara més" l'accés de vehicles. La proposta que l'alcaldessa de la localitat, Mònica Boix, ha posat sobre la taula és la d'obrir un aparcament de pagament. Una possibilitat que també haurien d'aprovar el consistori de Sales de Llierca i el Consorci de l'Alta Garrotxa. Ara per ara, però, el consorci no es contempla aquesta opció perquè l'augment del control comporta també una infraestructura i uns costos afegits.

El gerent d'aquest ens, Francesc Canalies, atribueix aquest augment de visitants al boca-orella i als atractius de la zona. "La gent cada cop busca més experiències singulars i l'Alta Garrotxa té aquest punt de salvatge, amb poca població i una dimensió molt potent", afirma Canalies. A més a més, el fet que sigui un espai protegit – és un Espai d'Interès Natural i Zona d'Especial Protecció per a les Aus dins la Xarxa Natura 2000- també el fa més atractiu.

Malgrat aquest increment a Sadernes, el consorci no creu que la conservació de l'espai "estigui en risc ni corri perill" perquè l'espai de l'Alta Garrotxa és suficientment gran (fa 33.000 hectàrees) com per absorbir-ho. Canalies detalla que els dies de més freqüentació s'ha arribat al miler de visitants mentre que la mitjana diària del període més visitat és de 250 persones. És per això que actualment no hi ha previst restringir les visites a la zona.

Per altra banda, recorda que cada any es fan informes tècnics sobre l'estat de la fauna i flora per detectar qualsevol incidència que obligués a prendre noves mesures. "En el conjunt de l'espai, no hem percebut un perill especial a nivell de protecció, tot i que sabem que hi ha algunes rutes que estan molt freqüentades i amb més pressió".

El que sí que defensen que cal mantenir són les restriccions de l'accés de vehicles motoritzats a la zona, tal com es ve fent des de fa uns anys. Des del març fins a l'octubre els vehicles han d'aparcar a unes zones habilitades i s'ha de continuar a peu. Els que no ho fan, corren el risc de ser sancionats per la policia o els Agents Rurals amb 300 euros de multa tal com s'adverteix amb senyalització. El que no està permès durant tot l'any és l'acampada ni les autocaravanes.

Una eina molt important pel gestió d'aquest espai en els pròxims anys és el Pla de protecció del Medi Natural de l'Alta Garrotxa, molt reclamat des de fa gairebé una dècada pel territori, que la Generalitat preveu tenir aprovat a finals d'any.



"Fa quinze anys no veies a ningú pel camí"



La Sussi és una palafrugellenca que va quedar enamorada de la zona de Sadernes des de fa anys. Va començar venint amb la família als caps de setmana fins que després va decidir venir-hi a viure. "Fa quinze anys no veies a ningú pel camí i ara s'ha multiplicat el 200%", assegura. Considera que són necessàries les restriccions que hi ha i que caldria més vigilància perquè encara hi ha persones incíviques que embruten l'entorn i no respecten les normes. "Avui mateix hi ha autocaravanes i gent acampant que no hi haurien de ser", afegeix. Malgrat tot, afirma que la majoria de visitants són respectuosos amb la natura.



El futur pla de conservació, a finals d'any



Fa anys que el territori reclama un pla especial de protecció per a l'Alta Garrotxa. La Generalitat, amb el Consorci de l'Alta Garrotxa, confia tenir-ho aprovat definitivament a finals d'any. Abans, però, s'aprovarà de forma inicial i s'obrirà un període d'al·legacions. "Després de deu anys encallats amb documents previs i afectats per canvis de govern, sembla que veiem la llum al final del túnel", afirma Canalies, que subratlla la importància d'aquesta eina que oferirà "unes regles del joc més clares sobre el que es podrà fer i el que no".

La normativa vigent es va redactar el 1996 preveient que en pocs anys hi hauria un pla especial. Durant tot aquests temps, afegeix el gerent, aquestes normes han "encotillat " la gestió dificultant molt la presa de decisions pel seu caràcter restrictiu.