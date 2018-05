Olot senyalitzarà amb una placa la casa on va néixer un maquis

L'Ajuntament d'Olot, en el seu darrer ple, va aprovar per unanimitat una moció presentada per l'associació catalana d'Antics presos polítics del franquisme i per l'Amical de Catalunya dels antics guerrillers espanyols a França. La funció de la moció era recordar Francesc Serrat Pujolar, un olotí que va ser afusellat al camp de la Bota, el 25 de febrer de 1946.

A partir de l'aprovació, l'Ajuntament es va comprometre a col·locar una placa recordatòria al número 5 del carrer Macarnau, on va viure Francesc Serrat. El plenari també es va avenir a enviar una representació institucional cada 25 de febrer al camp de la Bota i al cementiri de Montjuic, així com també a treure de l'anonimat els olotins vinculats als maquis i a crear una comissió per a la recuperació de la memòria dels maquis.

Francesc Serrat (1924-1946) era el fill del darrer alcalde republicà d'Olot. Refugiat a França, Serrat va participar molt activament amb la resistència contra l'ocupació nazi. L'activista va participar en diversos atacs i sabotatges, va passar aviadors anglesos pels Pirineus i va lluitar en les darreres batalles per la retirada nazi de França; va ser quan va participar en la invasió de la Vall d'Aran per part dels guerrillers espanyols que havien participat a la Segona Guerra Mundial.



Executat el febrer de 1946

Francesc Serrat també va participar en la creació d'una base guerrillera a les comarques de Girona. Va ser capturat quan organitzava una guerrilla urbana antifranquista a Barcelona. Després de ser torturat, el van executar al camp de la Bota, el 25 de febrer de 1946.