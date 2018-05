Quim Torra destaca a la Molina que «si el Pirineu va bé, el país funciona»

El president de la Generalitat de Catalunya Quim Torra va participar ahir en els actes del 75è aniversari de la construcció del primer remuntador de la Molina, Alp. En el seu parlament, el cap de l'executiu català va reivindicar la importància del Pirineu com a «centre del país». «Si el Pirineu va bé, el país funciona», va assenyalar. A l'acte hi van participar diferents alcaldes de la zona, a més d'altres personalitats. Tots van tenir un record per al conseller destituït pel 155 i nombrat de nou per Torra Josep Rull. El president va recordar que fa un any Rull presidia la celebració de l'inici dels actes del 75è aniversari. Quim Torra va tancar l'acte assegurant que faran «tot el possible» per «alliberar-los a ells i al poble de Catalunya».

A l'estació hivernal, el president català va assegurar que «els Pirineus no són frontera de res, són el centre» i per aquesta raó el Govern donarà suport a totes aquelles iniciatives que contribueixin al seu desenvolupament. «Si els Pirineus van bé, el país va bé», va dir, i va afegir que les paraules «sostenibilitat i cohesió territorial» seran clau en l'acció del seu executiu.

L'estació d'esquí de la Molina compta amb més d'un segle d'història ja que els primers esquiadors hi van arribar ja a la primera dècada del segle XX, coincidint ja amb l'inici de la pràctica d'aquest esport com una activitat lúdica. També es va convertir en la primera estació d'esquí d'Espanya. A la dècada dels anys 20, l'estació va guanyar popularitat. El 1925, s'hi va obrir el primer allotjament, el xalet del Centre Excursionista de Catalunya. L'any 1940, l'estació va incorporar un servei d'assistència mèdica.

Fou el 23 de febrer de l'any 1943 quan es va estrenar el primer renuntador de l'estació de la Molina, concretament, a les pistes de Fontcanaleta. Fou pionera en la instal·lació d'aquesta infraestructura a Espanya –de la qual aquests darrers mesos s'ha celebrat l'efemèride dels 75 anys–, així com en la instal·lació de remuntadors: la temporada d'hivern del 1946 al 1947 va posar en marxa el telecadira del Turó de la Perdiu.

En aquesta carrera de millorar el transport dels esquiadors per les pistes de les estacions d'hivern, la Molina va incorporar l'any 1954 el telecabina de dues places, cosa que li va permetre engrandir la seva àrea en la qual es podia practicar esquí.

Van seguir les millores en el transport d'esquiadors que va anar incorporant l'estació de la Molina. Així, successivament, van arribar els teleesquís, el telecabina de dues places, el telecadira de quatre places. L'any 1999 va ser important també amb la instal·lació del telecabina Alp 2500 que ampliava la zona d'esquí.