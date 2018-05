La recepta de l'èxit

El passat dijous 24 de maig, durant la jornada eWoman Girona, vam tenir la sort d'escoltar les inspiradores històries de dones d'èxit. Vam assistir a un esdeveniment ple d'exemples de vida. Nosaltres, l'equip que formem Different Coaches, ens vam proposar que totes les assistents també aportessin la seva vivència i la seva visió dins d'una reflexió col·lectiva sobre l'èxit.

Vam començar convidant que aixequessin la mà totes les assistents que es consideressin persones d'èxit, molt poquetes. Però què vol dir que no et consideres una persona d'èxit? Com has arribat a aquesta conclusió? Existeix en nosaltres una sèrie de creences sobre un mateix i sobre el significat de l'èxit que, sent poc conscients d'elles, ens poden arribar a boicotejar molt.

Nosaltres, en la nostra activitat de coaching, treballem a partir d'una creença clara sobre això: totes, totes, totes, som persones d'èxit.

Per això, assentem la nostra tasca d'acompanyar les persones en la consecució dels seus objectius sobre aquesta creença, doncs, de vegades, quan plantegem un repte, algunes persones miren un referent i s'inspiren i motiven a través del seu exemple, però, en canvi, altres vegades, aquest mateix exemple pot desanimar-nos arribant a dir «ja, però ella –aquest referent– és una persona d'èxit i jo no». Les etiquetes que ens posem poden ser pals a les nostres pròpies rodes.

Per contra, nosaltres insistim: creiem fermament que totes som persones d'èxit. Així que ens vam proposar que tot l'auditori compartís, al final de la nostra intervenció, aquesta creença amb nosaltres.

Vam convidar totes les participants que s'inspiressin, a través d'una imatge que havien escollit prèviament, i pensessin una història en la qual elles fossin les protagonistes i en què haguessin tingut èxit en aconseguir allò que s'havien proposat. No calia que fos la superhistòria, senzillament en algun moment de les seves vides en què havien hagut de superar un repte i ho aconseguissin. En uns instants totes tenien la seva història, una prova que aquest èxit està disponible per a tots, una evidència que desmenteix la creença «jo no soc una persona d'èxit».

Tot i això, no podem perdre de vista una cosa important: no tots els èxits són iguals, cadascun pot compondre la seva idea de l'èxit amb peces o ingredients molt diversos. Hi ha tantes receptes de l'èxit com persones, i una infinitat d'ingredients possibles: per a algunes persones aconseguir l'èxit és aconseguir confort, per a altres, estatus. És que per a tu la clau és l'afecte de la gent propera? O ho és obtenir seguretat? ¿Llibertat?... Hi ha una infinitat d'ingredients que poden compondre la recepta de cadascú. «Jo a la meva li poso creativitat», «Doncs jo a la meva li poso pau», «Ah sí? Mira, jo també».

Cadascun té la seva recepta única, personal i intransferible. Descobrir-la i acceptar-la, independentment de quina sigui la recepta dels altres, és sens dubte una de les claus de l'èxit

Vam proposar a totes que, per equips, compartissin amb les altres les seves històries d'èxit i intentessin esbrinar si hi havia algun ingredient comú per ser inclòs en la recepta col·lectiva de la jornada eWoman Girona 2018. Com a resultat, la recepta col·lectiva de l'èxit per a les assistents a l'esdeveniment porta:

Construcció, a partir del material i experiències de la seva vida han arribat a construir alguna cosa.

Emocionalitat, semblem durs, amb cuirassa, però en el fons som tot emoció.

Superació, tant en l'àmbit personal com professional, podent canviar el camí.

Passió, pel treball, la família, per les persones, se'ns tanca una porta, però obrim finestres.

Força, per tirar endavant les coses, la vida, la força d'un mateix.

Valentia, superant les nostres pors.

Equilibri.

Construcció, tot pensant com construir i quan es deconstrueix podem tornar a construir més i millor!

Estratègia, amb un sentit molt positiu de buscar els recursos necessaris per anar treballant el futur

Respecte per l'esforç, reconeixement per l'esforç de tota una vida i els valors que ens transmeten els nostres pares i avis.

Superació, capacitat de créixer, de vida, d'alegria amb color!

Tot i que disposar d'una recepta col·lectiva és importantíssim perquè un equip de persones arribi on es proposa, una recepta personal, pròpia de cadascú, és una eina poderosíssima per construir un projecte individual reeixit.

Per això, per acabar el nostre taller, vam proposar a totes les assistents que definissin la seva pròpia recepta i que, a partir d'aquí, decidissin quin seria el seu primer pas d'un pla d'acció que els permetrà començar a avançar en la seva pròpia història d'èxit.

Va ser realment gratificant reflexionar juntament amb totes les persones que ens van acompanyar durant l'esdeveniment. És per això que volem agrair a totes i cadascuna d'elles la seva generositat, la seva participació i entrega durant tot l'esdeveniment i que compartissin la seva història amb nosaltres. L'èxit, real i autèntic, es va transmetre en cadascuna de les paraules i sentiments que van compartir.

Al final vam tornar a demanar que aixequessin la mà totes aquelles persones que, ara, es consideraven persones d'èxit: afortunadament la majoria de l'audiència va aixecar la mà!!!

Moltíssimes gràcies a totes, persones d'èxit!