La Vall d'en Bas crida els veïns a opinar en la reforma d'un parc

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha fet una crida perquè els veïns del nucli de Sant Privat participin en la transformació del parc de les Oques.

La idea de l'Ajuntament és posar jocs per a la mainada, jardineres i bancs al parc, entre d'altres elements, per tal de cobrir la demanda dels veïns. Per fer-ho, el Consistori ha començat un procés participatiu perquè siguin els veïns els responsables d'escollir el mobiliari i la seva ubicació. Per exemple, la proximitat dels jocs a les zones arbrades, la situació dels bancs o les baranes de seguretat. També per escollir els materials i els colors dels elements de lleure.

Amb l'objectiu de recollir propostes, fa pocs dies, els veïns i l'Ajuntament es van reunir al local social de Sant Privat, on infants i adults van fer aportacions. Ara, els tècnics municipals validaran les propostes i el 20 de juny els regidors responsables es tornaran a reunir amb els veïns per tal d'explicar-los els resultats.