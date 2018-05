Nova manifestació contra la construcció d'habitatges de luxe a la Pineda d'en Gori

La plataforma «Salvem la Pineda d'en Gori» es va manifestar de nou ahir per mostrar el seu rebuig a la construcció de 48 apartaments de luxe a la Pineda d'en Gori. La concentració va aplegar unes setanta persones, que van anar des de l'Ajuntament fins al passeig del Mar.

Els veïns de Palamós van tornar a concentrar-se per rebutjar la construcció de la promotora suïssa Lucas Fox a la Pineda d'en Gori. Entre les seves reclamacions, els manifestants van afirmar que es tractava d'una especulació urbanística «en tota regla». La membre de la Plataforma Salvem la Pineda d'en Gori Nuri Vidal va lamentar que «no hi ha cap control» en relació a la tala d'arbres. De fet, des de l'associació ja han denunciat en repetides ocasions que es fa de manera «indiscriminada».

L'Ajuntament del poble va negar aquestes afirmacions, afegint que «sempre hi ha tècnics» al corrent de les obres. Però des de l'associació es queixen de l'actitud del consistori, ja que consideren que «hauria de posar-se de part dels veïns». «Sabem que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ens va en contra, però ja que hem cridat a desobeir lleis injustes com a país, fem-ho ara també», destacava la mateixa Vidal. La plataforma assumeix que el POUM dona la raó a la promotora, però van assegurar ahir que quan es va dissenyar «no es va donar la informació necessària» als veïns. Per tot plegat animen l'alcalde a aturar el projecte, un fet que Lluís Puig ja va deixar clar que no faria.

La manifestació va recórrer el centre de Palamós: va sortir des de l'ajuntament i va anar fins al passeig del Mar, on va coincidir amb una trobada d'aficionats a les motocicletes. Un cop llegit el manifest en contra d'aixecar els dos edificis que albergaran habitatges d'un preu mínim de 325.000 euros cadascun, els manifestants van tornar al consistori acompanyats per una batucada.

La Plataforma ja va anunciar fa uns dies que les següents mesures que prendrà seran les judicials. Concretament, l'entitat ha estat recollint diners a través d'actes populars que han de servir per poder costejar les despeses que suposi enviar el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'Ajuntament ja va dir que respectava la mesura, però va lamentar que «amb la llei a la mà no es pot anar més enllà».