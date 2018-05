Preveuen un nou estiu de col·lapses per renovar el DNI

S'acosta l'estiu. Milers de persones ja han planejat les seves vacances o ho comencen a fer. En moltes ocasions, la destinació és fora del país i, per tant, caldrà portar el DNI (en cas d'anar a països europeus) o el passaport, que també és vàlid a la UE però es fa indispensable per sortir de l'espai Schengen.

Comprovi la data de validesa del seu document d'identitat o passaport perquè, si l'ha de renovar (perquè caduca o se l'ha de fer per primera vegada), ja hauria de demanar cita prèvia. En cas contrari, i si el viatge és a principis d'estiu, podria perillar.

Com cada temporada, l'època estival coincideix amb un col-lapse als centres d'expedició de documentació espanyola i el temps d'espera per obtenir el DNI o el passaport a través del sistema obligatori de cita prèvia es pot allargar fins a dos mesos.

Les comarques gironines tenen cinc centres d'expedició: Camprodon, Figueres, Girona, Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols. Una consulta ràpida permet veure que, si es demana ara la cita prèvia, les primeres dates disponibles comencen a desplaçar-se a mitjans de juny. En alguns casos, com a Girona i Lloret, a finals de juny. Així, per renovar el DNI, el primer dia disponible a Camprodon és el 7 de juny, a Figueres el 14, a Girona el 20, a Lloret el 27 i a Sant Feliu de Guíxols el 12. En el cas del passaport, hi ha més disponibilitat: el 29 de maig és el dia més pròxim a Camprodon i Figueres, el 14 de juny a Girona, el 5 de juny a Lloret i el 6 de juny a Sant Feliu.

Això vol dir que, d'aquí a res, les primeres cites prèvies disponibles ja es traslladaran al juliol i a mesura que s'acosti l'estiu la qüestió empitjorarà. L'any passat, a principis de juny ja no donaven hora fins a finals de juliol i, al juliol, ja fins al setembre.

Els motius del col·lapse són varis. Manca de previsió dels ciutadans, manca d'efectius a les oficines d'expedició i col·lapse en altres demarcacions. En el cas del personal, a la província de Girona disposen de 35 efectius repartits en els cinc centres d'expedició de documents (32 el 2016, 33 el 2015, 37 el 2014, 29 el 2013 i 38 el 2012, si fem la cronologia).

Aquests efectius són, en teoria, funcionaris administratius, però quan falten (a l'estiu quan agafen vacances) són substituïts per agents de la Policia Nacional. Això provoca un efecte col·lateral, que agents policials deixen de fer les seves feines habituals, per exemple d'investigació.

A més, falten agents al territori. Hi ha 275 policies nacionals quan, en realitat, hi ha 409 places creades; és a dir, en falten 134 per cobrir. Ara s'ha realitzat una nova convocatòria de places. 62 policies funcionaris han demanat marxar i només sis d'altres territoris i demarcacions han demanat venir. Això sí, 51 nous agents «acabats de jurar» que han sortit de l'acadèmia han estat assignats a les comarques gironines. Amb tot, el balanç entre els que marxen ara (la destinació de Girona és poc atractiva) i els que arriben deixa un resultat de cinc policies menys. En tot cas, les oficines d'expedició no tenen capacitat per tenir més llocs. Caldria ampliar-ho i, de moment, l'Estat no ha mostrat disposició favorable.

Tot plegat produeix el col·lapse a les oficines d'expedició de documents. I, segons expliquen fonts de la Confederació Espanyola de Policia (CEP), la situació de col·lapse i retards «aquest estiu creiem que serà igual o inclús pitjor», ja que ara els ciutadans tornen a viatjar més i es faran més passaports. A més, «el col·lapse principal es dona a Barcelona» i això fa que vinguin a renovar-se els documents a oficines gironines. A tall d'exemple, a la de Camprodon hi ha dies que el 80% són veïns d'Osona. Un «efecte dominó» que fa preveure, doncs, que aquest estiu tornaran les llargues esperes (durant l'any la mitjana és de 20,2 dies a Catalunya) i ser previsors serà clau.