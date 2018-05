Proposen fer un aparcament de pagament a Sadernes

L'Ajuntament de Montagut i Oix està estudiant la possibilitat d'obrir un aparcament de pagament a Sadernes. La decisió, però, depèn també del consistori de Sales de Llierca i del Consorci de l'Alta Garrotxa. Tot i que l'alcaldessa, Mònica Boix, veu amb bons ulls la proposta com a mesura de restringir l'accés de vehicles a la zona, el consorci no ho veu econòmicament viable degut als costos en infraestructura.



Augment de visitants

En els últims anys s'ha registrat un augment important de visitants, segons les dades recollides pel consorci que gestiona aquest espai. L'any 2011 es van comptabilitzar 24.367 persones a través del comptador que hi ha en un punt del sender que va a Sant Aniol. I vuit anys més tard, la xifra s'ha enfilat fins als 33.497, és a dir, un 37,4% més que fa vuit anys. Tot i que segons el gerent del Consorci, Francesc Canalies, aquest augment no ha comportat un risc per a la conservació del paratge, defensa que cal mantenir les restriccions d'acampada lliure (que no està permesa) i de vehicles (durant uns mesos a l'any) per garantir la preservació de l'entorn. Des del març fins a l'octubre els vehicles han d'aparcar a unes zones habilitades i s'ha de continuar a peu. El que no està permès durant tot l'any és la presència d'autocaravanes. Segons el gerent, els dies de més freqüentació s'ha arribat al miler de visitants, mentre que la mitjana diària del període més visitat és de 250 persones. És per això que actualment no hi ha previst restringir les visites a la zona, que té una extensió de 33.000 hectàrees.

Per tal de gestionar aquest espai en els pròxims anys, la Generalitat té previst aprovar a finals d'any el Pla de protecció del Medi Natural de l'Alta Garrotxa, una eina molt reclamada des de fa gairebé una dècada per tal de tenir cura del territori.