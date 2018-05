Les tradicionals catifes de flors donen el tret de sortida a les Enramades

Arbúcies ahir es va vestir de flors boscanes. Des de les sis del matí, i havent ja treballat durant setmanes en el disseny i recollint tot el material necessari per fer catifes florals, els participants –associacions, escoles, clubs, etc.– van donar el tret de sortida al Concurs de Flors Naturals. Fins ben bé entre una i dues, el total de 26 catifes de flors en part collides del Montseny no van estar acabades. Els visitants i veïns del poble també van poder visitar els 29 Racons Catifa que es van engalanar. La resta de carrers on es van fer les catifes van ser Camprodon, l'Havana, Major, Pont, Sant Jaume, Segimon Folgueroles, Sorall i Vern.



Record per als presos

El motiu d'enguany van ser els 50 anys de l'institut Montsoriu. Altrament, no hi van faltar ni catifes ni Racons catifa amb llaços i d'altres motius grocs, dibuixos dels presos i missatges diversos demanant la seva alliberació.

Tot plegat va durar fins a dos quarts de 7 de la tarda, quan la Cercavila de Gegants i dels Grallers d'Arbúcies i de Breda (Els Serafins, Els Gordinis i Satsuna) van desfilar plegats pels carrers encatifats per tal de donar per acabada la festa d'una forma animada i desenfadada. D'altra banda, els visitants també van poder visitar al llarg del dia la fira de productes d'artesania que es va instal·lar a la placeta de Can Reus. La mostra de catifes tradicionalment dona per inaugurades les esperades Festes de les Enramades, i atrau uns 20.000 visitants cada any, triplicant la població del municipi, que se situa en uns 6.500 habitants.



Les festes més esperades

Dijous vinent tindrà lloc l'arrencada de les Enramades, unes festes que els arbuciencs esperen amb més delit que la Festa Major. Les iniciaran amb una botifarrada popular i amb la traca d'inauguració de la Passada de la Plaça a dos quarts d'onze de la nit, amb Sardanes, xotes i Vals.

Durant quasi una setmana, els 5 carrers on hi haurà les enramades i les passades (Plaça, Castell, Sorrall, Magnes i Carretera) s'ompliran a més d'actes i d'activitats molt diverses.