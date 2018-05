Uns 400 docents participen en la desena Jornada de Programació i Robòtica

Prop de 400 docents van participar dissabte en la desena Jornada de Programació i Robòtica educatives, dedicada a l'intercanvi d'experiències curriculars en entorns de programació i de robòtiques educatives.

La trobada es va adreçar especialment als docents de primària i secundària interessats en l'ús de la programació i la robòtica en els seus entorns d'aula, tot i que també estava oberta a altres professionals interessats en la temàtica. En els últims dos anys, a més, hi han participat alumnes, acompanyats pels seus professors, que han mostrat els treballs que han fet.

En aquesta ocasió, la jornada ha comptat amb 36 ponències: 18 enfocades als ensenyaments d'infantil i primària i 18 dedicades a l'ESO i el batxillerat. A més, es van exposar divuit projectes a la fira d'alumnes, hi van ser presents onze empreses del sector i es van impartir un total de quinze tallers. D'aquesta manera, la jornada s'ha consolidat com un esdeveniment ineludible per a professors, alumnes i professionals.