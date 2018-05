Un 42 per cent dels ancians de més de 85 anys de la Garrotxa viuen sols

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, va definir com un dels grans reptes del mandat els elevats percentatges vinculats a l'excés d'envelliment a Olot i la Garrotxa. Va plantejar que un 4,3% de la població de la comarca supera els 85 anys. En números exactes són 1.023 persones. En comparació la mitjana de la resta de Catalunya és del 3,02%. Un 42% de les persones de més de 85 anys de la Garrotxa viuen soles.

L'alcalde va exposar les dades en el balanç de mandat que va fer al saló de sessions de l'Ajuntament, fa pocs dies.

Corominas va exposar que, en el 2017, 4 de cada 10 de les atencions del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa van estar relacionades amb la llei de dependència i la major part de les persones dependents ho són pels efectes de l'edat avançada: demència,falta de mobilitat, mancances sensorials i altres.

Les dades aportades per l'alcalde s'afegeixen a les de la memòria del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, presentades fa poques setmanes. Segons aquesta memòria, el 58,13% de les persones ateses a la Garrotxa són dones.

Així doncs, el perfil majoritari dels majors de 85 any és el d'una dona, de nacionalitat espanyola que viu a l'habitatge on ha passat bona part de la seva vida.

Un exemple d'aquestes dones va ser presentat fa pocs dies pel tinent d'alcalde, Josep Berga, per tal de mostrar els ajuts públics que fan possible la vida d'una persona de més de 85 anys faltada de mobilitat a casa seva.



Atenció individual

Per aquestes situacions, el Consorci de Benestar Social disposa del Programa Individual d'Atenció (PIA), que proporciona aparells de geriatria a les famílies, serveis d'ajuda a domicili i teleassistència.

Entre els serveis d'ajuda a domicili hi ha els apats a casa i el transport adaptat. Una ambulància de transport adaptat passa habitatge per habitatge a recollir ancians faltats de mobilitat i els porta als centres de dia dels geriàtics. Durant el 2017, més de 400 persones van viatjar amb el transport adaptat de manera continuada

Pel que fa a la teleassistència, una dada és que 509 de les truccades rebudes pel servei de teleassistència tenia l'origen en la soledat. Es tracta d'un 6% del total de les emergències. També hi ha hagut emergències per causa de la reducció de la memòria, l'oïda i la vista que provoquen situacions com la pèrdua o l'oblit de les claus.

Les dades de la memòria del Consorci d'Acció Social exposen que un 20,6% de total dels habitants de la Garrotxa han superat els 65 anys, unes 11.000 persones de 55.000.

L'elevat nombre de persones grans fa que hi hagi una elevada demanda de places de residència. A la Garrotxa hi ha 9 residències: Edat 3, El Tura,La Caritat, Torreblanca, La Tardor, Fundació Antic Hospital, Sant Jaume, Besalú, Montsacopa, Sant Feliu i en preveuen obrir una a la Vall d'en Bas.