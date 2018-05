Les acusacions mantenen la petició de 21 anys als dos acusats pel crim del Caribbean

El fiscal i l'acusació particular han mantingut la petició de 21 anys de presó per assassinat per als dos acusats pel crim a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona del 31 de gener del 2016. Les acusacions sostenen que els dos processats van donar la pallissa mortal a la víctima tot i que han modificat el relat de fets. Segons la seva tesi, després d'una primera disputa la víctima va intentar fugir corrents però un dels processats, Mohamed B., el va atrapar. Tant aquest acusat com Taoufik el Y. li van propinar diversos cops, sobretot a la zona del cap. Mohamed B. va marxar "pocs segons abans" que acabés l'agressió però les acusacions argumenten que aleshores la víctima ja estava estesa a terra "indefensa" i Taoufik el Y. va acabar de clavar-li cosses. La defensa de Taoufik el Y. sosté que va ser un homicidi imprudent i que l'acusat va tenir un arravatament, va actuar en legítima defensa i sota l'efecte de les drogues i l'alcohol. L'advocat de Mohamed B. relata que l'acusat no va propinar els cops mortals a la víctima.