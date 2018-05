Campanya a la Catalunya Nord per ensenyar més el català

Tret de sortida de la campanya A la Catalunya del Nord, el català a l'escola per denunciar la «situació precària» de l'oferta educativa en català en aquest territori. Al capdavant hi ha la Plataforma per la Llengua i l'Associació per a l'Ensenyament del Català que s'han proposat «mobilitzar» la societat per «revertir» aquesta situació.

Han posat en marxa un web ( www.estimielcatala.cat) des d'on es pot omplir un formulari per fer arribar milers de cartes al Ministre d'Educació Nacional francès, Jean-Michel Blanquer. Al text, es denuncia la «falta de sensibilitat lingüística» del Govern alhora que s'exigeix que s'incrementi de forma immediata el català a les aules.

Segons una enquesta del 2017, el 76% dels nord catalans es mostraven favorables a l'ensenyament en català però només un 25% dels alumnes escolaritzats aquell any van estudiar la llengua ja sigui unes hores a la setmana o de forma immersiva. «L'oferta no s'ajusta a la demanda», lamenta la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana.

Segons va dir, cal conscienciar les famílies perquè sol·licitin l'opció d'estudiar en català per «millorar les oportunitats econòmiques i professionals» de les noves generacions.



Arribar a les 10.000 cartes

De forma paral·lela, també es demanarà el suport a càrrecs electes i es promouran mocions als Consells Municipals del territori i a la resta d'institucions franceses perquè se sumin a la campanya.

Tant la Plataforma per la Llengua com l'Associació per a l'Ensenyament del Català han denunciat la «situació precària» de l'oferta educativa que cal «revertir».

Alà Baylac, membre d'aquesta associació, va remarcar que hi ha un «retard» en l'aprenentatge del català a la Catalunya Nord per culpa del «bloqueig» del Govern francès.