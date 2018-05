Cap de setmana a Banyoles de gastronomia, art, flors i màgia

Els dies 1, 2 i 3 de juny Banyoles s'omplirà de flors, gastronomia, art i màgia amb la 5a edició del Gartstròmia, la 41a edició de l'Exposició de flors i el Troba'm, festival de màgia. En conjunt, es podrà gaudir de més de 30 activitats al centre de Banyoles. Entre les novetats, hi haurà actes com el Gastroba'm, el primer Concurs de carrers Banyoles en flor i nou Mercat Artis, va informar l'Ajuntament. La programació de l'Exposició de flors de Banyoles començarà el divendres a dos quarts de 9 de la tarda amb la inauguració al claustre del monestir de Sant Esteve. Després hi haurà el lliurament dels premis del 17è Concurs de balcons i entrades del Barri Vell, del 10è Concurs d'aparadors i del nou Concurs de carrers Banyoles en flor. Tot seguit, al claustre del monestir de Sant Esteve, començarà el festival de màgia.