El consum de tabac a Girona baixa i passa del 25,3 al 23% de la població

Un de cada quatre gironins fuma, però el nombre de fumadors a la demarcació ha baixat en el darrer any. Segons les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya, la prevalença del tabaquisme a la regió sanitària de Girona se situa actualment en el 23% de la població, mentre que en el darrer sondeig, el del 2015-2016, era del 25,3%. Girona és, per darrere de Lleida, la zona de Catalunya amb menys població fumadora.

Des de fa temps, la venda de cigarretes a la demarcació va a la baixa any rere any, especialment des de l'entrada en vigor de la llei antitabac. Del 2005 al 2017 les vendes als estancs gironins han caigut un 61%, segons les estadístiques del Comissionat pel Mercat de Tabacs del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Així, el 2005, a la demarcació es van vendre 235,6 milions de paquets de cigarretes, mentre que l'any passat van ser 92,4 milions de paquets per valor 418,5 milions d'euros. La dada suposa un descens del 3% respecte el 2016, quan es van vendre 94,6 milions d'unitats als estancs de Girona.

Actualment a Catalunya hi ha 1,5 milions de fumadors majors de 14 anys, malgrat que cada any uns 60.000 catalans intenten deixar l'hàbit. L'any passat 44.210 persones ho van fer ateses a l'atenció primària i 10.193 van seguir tractament de cessació als centres integrats a la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum (XCHSF).

Així, al conjunt de Catalunya, la prevalença del tabaquisme va disminuir fins el 24% l'any passat, la xifra més baixa des que es recullen dades. Un 21,7% de la població consumeix tabac a diari i un 2,3%, de forma ocasional. Segons les dades de Salut, respecte l'any 2016, l'any passat va ser remarcable el descens del consum experimentat en les dones, ja que després d'uns anys en què aquest estava estancat entre el 21% i el 20%, va caure fins el 18,5%.

El consum és més elevat entre persones de 25 a 34 anys i és superior en homes en la majoria de grups d'edat. També és més alt en homes de classe social baixa i en persones de nivell d'estudis primaris i sense estudis. Un dels descensos més importants s'ha produït en el consum diari en escolars de 14 a 18 anys, que entre el 2004 i el 2016 ha baixat a la meitat, passant d'un prevalença d'aproximadament del 20% a una del 9,2%.

Són dades fetes públiques pel Departament de Salut, coincidint amb la Setmana Sense Fum, que s'allargarà fins dijous, Dia Mundial Contra el Tabac i que enguany està dedicada a conscienciar sobre la relació entre l'hàbit i les malalties cardiovasculars, ja que el tabac fa que les artèries acumulin greix i disminueixin la seva elasticitat, triplicant el risc de patir infart de miocardi o angina de pit. De fet, des de la prohibició de fumar en espais públics tancats, els ingressos hospitalaris per infart de miocardi s'han reduït un 11%.

Una de cada sis defuncions que es produeixen a Catalunya estan relacionades amb el tabac, i dels 27 catalans que moren cada dia per culpa d'aquest hàbit, set eren per malalties cardiovasculars.



Prohibir fumar al cotxe

Coincidint amb Setmana Sense Fum, Salut ha enquestat més de 5.000 persones. Entre els resultats destaca que el 90% dels no fumadors considera que hauria d'estar prohibit fumar en vehicles privats o, almenys si hi van persones vulnerables com infants, mentre que l'any passat la dada no superava el 66%. També un 66% considera enguany que hauria d'estar prohibit fumar en llocs públics a l'aire lliure, com recintes esportius, piscines o centres comercials oberts.

L'enquesta conclou, a més, que les mesures més valorades per reduir el consum és la prevenció en joves i incrementar el preu i els impostos del tabac: en concret, apujar-lo fins a 8 euros el paquet, segons el 62,4%% dels enquestats.