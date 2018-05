Creen una fundació a la Garrotxa per recordar una mestra rural

Joan Boix, fill de Rosa Maria Sans, acompanyat de l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, del president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, i de Maria Rosa Vila, alcaldessa d'Amer, ahir, va presentar la Fundació Rosa Maria Sans.

Es tracta d'una Fundació destinada a donar suport econòmic a estudiants amb recursos limitats que iniciïn estudis universitaris. Per començar, han obert la convocatòria per atorgar la beca per al curs 2018-19.

L'ajut finançarà les despeses de matrícula i taxes obligatòries així com la manutenció, els desplaçaments i el material docent durant el període d'estudis universitaris del beneficiat fins a un màxim de 10.000 euros per alumne i any. Per garantir i afavorir el creixement i desenvolupament dels joves, la beca serà renovable, cada any, fins a la finalització dels estudis sobre la base dels resultats acadèmics i la situació econòmica de la família de l'estudiant.

La beca està adreçada als instituts i centres d'ensenyament secundari de la Garrotxa i l'Institut d'Amer (la Selva).

La fundació està regida per Joan Boix Sans (president), Anna Bosch (vicepresidenta), Tomàs Boix (vicepresident), i Anna Maria Bonfill (secretària)



Maria Rosa Sans Tintó

En l'acte Joan Boix ha resumit la vida professional de la mestra Rosa Maria Sans Tintó. Va obtenir el títol del mestre el 1954 i li van donar la plaça de l'escola del Sallent. Es tracta d'un veïnat situat al terme de Santa Pau. Va canviar la plaça amb una mestra de Banyoles que estava destinada a Susqueda. Durant anys, va ser la mestra de Susqueda per estar més a prop del seu poble, Sant Feliu de Pallerols. Des de Sant Feliu anava en tren fins al Pasteral i després a peu fins a Susqueda. Va ser la mestra de Sant Esteve d'en Bas i Sant Feliu.

El 1978 va aconseguir entrar a la universitat un curs sencer. Això no obstant, va partir molt pels talents que se li van quedar pel camí per falta de recursos per això ara els seus familiars li han dedicat la fundació.