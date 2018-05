Entreguen els premis dels Jocs Florals de Primària de Girona

Un miler d'estudiants gironins van participar ahir en el lliurament de premis del concurs de punts de llibre i dels Jocs Florals de Primària organitzat per l'Ajuntament de Girona. El regidor de Cooperació de l'Ajuntament, Cristóbal Sànchez, va donar la benvinguda als assistents a l'acte, que es va celebrar al Palau de Congressos.

Pel que fa al concurs de punts de llibre, enguany s'han valorat especialment els temes relacionats amb els gats dins la literatura infantil. La participació ha estat molt alta, amb 1.008 treballs rebuts de 24 centres d'educació primària de la ciutat, i s'han editat 3.500 punts dels tres primers premis. Tots els punts de llibre rebuts es podran veure en una exposició itinerant per les biblioteques públiques de la ciutat. En relació amb els Jocs Florals, s'han presentat 359 composicions de 23 centres educatius de la ciutat. Per a la prosa, aquest any el tema suggerit ha sigut Les dones de Girona.