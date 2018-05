Un estudi conclou que internet consolida nous models d'ensenyament i avaluació

L'aprenentatge amb dispositius mòbils, l'avaluació electrònica, els MOOC –cursos en línia oberts i massius– i la realitat virtual són les eines que més es consoliden en la pràctica educativa en línia, segons un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Aquesta és la conclusió d'un informe elaborat pel eLearn Center, el centre d'investigació, innovació i formació en aprenentatge en línia de la UOC, després d'analitzar 855 investigacions científiques sobre aprenentatge en línia publicats el 2017 al món. L'informe, titulat «e-Learning Research Report 2017», ha estudiat les publicacions que apareixen en les dues principals bases de dades d'articles científics, Scopus i Web of Science. Els autors són els investigadors en aprenentatge en línia de la UOC Núria Molas-Castells i Marc Fuertes-Escaiola, que van explicar que «és el primer informe que analitza totes les publicacions sobre aprenentatge en línia aparegudes al món el 2017».

Segons els experts, «encara que cal tenir en compte que la investigació sempre és més lenta que les innovacions o les implementacions a l'aula, aquests quatre eixos es van consolidant en la pràctica educativa i ho acabaran de fer de manera definitiva a partir de l'evidència i de la cimentació que ens donen els resultats de recerca», que han permès conèixer «què funciona i què no» en la utilització de recursos en línia com a eines educatives.



Trencant l'estereotip

L'ús de dispositius mòbils, els MOOC i la realitat virtual en l'aprenentatge «mostren un interès patent per desenvolupar i implantar metodologies que transformin l'organització clàssica de la formació i també del mateix aprenentatge en línia», tal com van revelar els investigadors. «Ja no es correspon a una imatge d'una persona sola a casa asseguda davant un ordinador estudiant en una comunitat tancada», descriu l'informe.

L'ús de les tres línies d'innovació pedagògica implica que «estem avançant cap a una concepció de l'aprenentatge ubic que pot passar en qualsevol lloc i moment», afegeix l'estudi. Les dades obtingudes revelen que ens trobem davant d'un accés a la formació de caràcter «obert, massiu, que va més enllà de les credencials i institucions més tradicionals». Reflexionen els autors de l'informe que l'ús de recursos tècnics «ens encaminen a submergir-nos i implicar-nos de manera més significativa i profunda als escenaris d'aprenentatge».

Quant a l'avaluació electrònica, argumenta l'informe que encara que es busquin dissenys i metodologies innovadores, «si no hi ha un procés d'avaluació coherent i consistent no es podrà avançar de manera completa». L'informe afegeix que, per ser efectiva, «ha de tenir en compte tot el procés d'aprenentatge, que va des del disseny fins a l'avaluació».

Quant a les etapes educatives en les quals se centren les investigacions analitzades, la majoria corresponen als estudis de grau (56,6%), seguides per les de context professional (12,6%) i, en tercer lloc, la preuniversitària (8,5%).

L'informe també estableix una comparativa amb els temes que van centrar la recerca el 2016 i descobreix que els tres primers temes sobre els quals es va investigar ja eren l'aprenentatge amb dispositius mòbils, l'avaluació electrònica i els MOOC; mentre que en quarta posició hi havia la salut electrònica.