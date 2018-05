L'Ajuntament d'Olot informa sobre una convoctòria d'ajuts per al lloguer

L'Ajuntament d'Olot posat en marxa un seguit de mesures per tal de millorar l'atenció i la informació a les persones que vuguin optar als ajuts per al pagament del lloguer per enguany, convocalts per la Generalitat.

Fins al 14 de juny, els responsables de l'Oficina d'Habitatge d'Olot ofereixen sessions informatives. Se'ls informa dels requisits de la convocatòria i de la documentació i terminis de presentació de les sol·licituds en unes trobades que tenen lloc al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olot en horaris de matí i tarda.

Per segon any consecutiu, l'Oficina d'Habitatge disposa d'un espai reservat a aquesta finalitat a la planta baixa del Consistori.

L'import d'aquest ajust correspon al 40% dels preu de lloguer anual amb un màxim de 2.400 ? anuals. El límit mensual del preu del lloguer per a habitatges és de 500 euros.