L'Oncolliga forma 4.000 joves per allunyar-los del tabac

Prop de 4.000 alumnes de secundària de les comarques gironines han participat aquest curs en les xerrades de la Fundació Oncolliga Girona als instituts per alertar els joves dels riscos que comporta el consum de tabac i donar-los eines per rebutjar les cigarretes. En total, 3.994 estudiants de primer d'ESO de 50 centres de la demarcació han pres part en les xerrades del programa «No et fumis la salut».

La iniciativa de prevenció se centra en l'alumnat de primer de secundària perquè el tabac continua sent, juntament amb l'alcohol, la droga més consumida pels joves. I és que, malgrat que les dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya assenyalen que el consum diari de tabac en escolars de 14 a 18 anys es va reduir a la meitat entre 2004 i 2016, passant d'una prevalença d'aproximadament el 20% a una del 9,2%, l'edat d'inici al consum de tabac cada cop és més primerenca i alguns estudis assenyalen l'entrada als instituts com un dels factors de risc per iniciar el contacte amb drogues, recorda l'entitat.

Avui, coincidint amb la Setmana Sense Fum i la commemoració del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig, l'Oncolliga ha organitzat l'acte de cloenda del programa, celebrat a l'Auditori de Girona amb l'assistència de 409 alumnes d'instituts de Girona i Salt.

Es tracta d'una festa en la qual es posen en comú les campanyes antitabac dissenyades pels mateixos alumnes i es fa el lliurement de certificats i obsequis als guanyadors. Aquest any han assistit a l'acte alumnes provinents dels INS Maristes, Bell·lloc i Vedruna de Girona; i Salvador Espriu, Vilagran i Pompeu Fabra de Salt. Durant l'acte, conduït per l'actor i director de teatre Martí Peraferrer, s'han pogut veure els espectacles musicals preparats per alumnes d'alguns dels centres.



Aprendre a rebutjar el tabac

El programa inclou sessions informatives a l'aula sobre els riscos del tabac. «Els adolescents se senten fortament motivats a experimentar alguns hàbits reservats als adults, i és una etapa en la qual el grup d'amistats influeix molt en els patrons de conducta», explica la directora del programa, Eulàlia Romera, que afegeix que el projecte pretén «donar-los eines perquè se sentin capaços de rebutjar el tabac, i així descobrir la seva autonomia i autoestima, que siguin conscients de la seva responsabilitat en la presa de decisions i que sàpiguen relacionar-se amb els altres sense deixar-se influir per la pressió del grup o la publicitat».

Sota el lema «Fem la nostra campanya» es convida també als joves que han assistit a les xerrades a què elaborin una campanya contra el consum de tabac. Aquesta activitat consisteix en la creació de cartells, postals comercials, vinyetes còmiques, auques, o la redacció de cartes, SMS, poemes, contes i lletres de cançó, dirigides a persones fumadores suggerint-los que abandonin l'hàbit de fumar.

La finalitat de la campanya és proporcionar un moment més de reflexió. Els joves tenen l'oportunitat de transmetre la seva opinió sobre l'hàbit de fumar, incidint directament en el centre docent, en la família i en la població en general.