Sant Julià convida Millo a parlar amb els veïns per defensar les seves «idees»

L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, va respondre la carta que el delegat del Govern espanyol, Enric Millo, va enviar als ajuntaments. En una missiva, Puigtió li anuncia que no retiraran els llaços grocs i altres símbols de l'espai públic i el convida a parlar amb els veïns per expressar les seves «idees i opinions» perquè el municipi «sempre defensarà la pluralitat d'opinions». El batlle diu que sempre han complert l'article 103 de la Constitució, tal i com fan amb el número 20, que «reconeix i protegeix el dret de tots els ciutadans a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció». «Per tant, sr. Millo, com pot ordenar-nos que retirem aquests símbols? Vol vostè que incomplim l'article 20 de la Constitució?», li pregunta. Amb tot, també alerta al delegat que el municipi té moltes preguntes sobre l'actuació policial durant l'-O i li recorda que tot i la «violència indiscriminada», la Guàrdia Civil no va poder impedir el referèndum.