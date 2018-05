Segona edició del programa Noves Oportunitats per a joves en risc d'exclusió

El Centre de Noves Oportunitats (CNO) de Girona, que impulsen la Fundació Oscobe i la Fundació Intermedia, ha donat el tret de sortida a la segona edició del programa Noves Oportunitats, que comprèn actuacions integrades d'orientació, formació, acompanyament i inserció laboral per a joves que han abandonat els estudis de forma prematura i que no tenen la formació professional necessària per trobar feina. La presentació del programa va tenir lloc ahir al matí a l'Auditori Josep Irla de Girona.

Per a aquesta segona edició, el centre de Noves Oportunitats ha creat itineraris formatius basats en competències bàsiques i preparació pel retorn al sistema educatiu, competències transversals i formació certificada en deu famílies professionals, entre les quals hi ha administració i gestió, hostaleria i turisme, activitats físiques i esportives, agrària, fusta, moble i suro o imatge personal, entre d'altres. «Les diferents accions que s'estan desplegant tenen l'objectiu d'aconseguir el màxim nombre d'insercions tan formatives com laborals, passant per una frase prèvia i necessària d'apoderament i recuperació personal», ha indicat la directora del centre, Anna Noughet.

L'entrada al programa, que es podrà fer fins al juny de 2019, es realitza a través d'una fase d'orientació que té una doble finalitat: per una banda, definir el seu projecte vital i professional dels participants, i per l'altra, fer que recuperin l'autoestima i la confiança en si mateixos. L'objectiu és facilitar-los, posteriorment, el desenvolupament d'aquests projectes mitjançant un ampli banc de recursos on s'inclouen accions formatives i seguiment tutorial. El programa acaba una vegada els participants han tornat al sistema educatiu o al món laboral, tot i que durant un període de quatre mesos ocntinuen rebent el suport de l'equip tècnic.

En aquesta segona edició, el CNO de Girona actuarà en nou ciutats de la demarcació: Girona, Olot, Figueres, Banyoles, la Bisbal, Santa Coloma de Farners, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes. La formació i l'acompanyament es realitzen mitjançant un tractament individualitzat i integral a través de tècnics que ajuden, acompanyen i orienten els joves al llarg del seu pas pel centre.

Durant la primera edició del programa, que va tenir lloc en el període 2015-1027, es va aconseguir que hi participessin 429 joves que van obtenir 191 contractes laborals i 34 retorns al sistema educatiu. Els tècnics van actuar en nou punts i hi va haver 94 empreses col·laboradores, mentre que també es van dur a terme un total de 145 accions amb empreses (visites, pràctiques, mentoratge...). Finalment, també va comptar amb 51 entitats socials col·laboradores.