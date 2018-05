"Els veïns s'han d'ajudar". Aquest és el concepte sota el qual ha nascut un projecte de cooperació transfrontera que té com a principal objectiu prevenir i gestionar el risc d'incendis a banda i banda de la frontera.

El Director dels Serveis Territorials del departament d'Interior, Albert Ballesta assegura que en el "tema d'emergències no hi ha d'haver fronteres ni burocràcia en la Unió Europea".

I és que sovint quan hi ha un incendi a la zona frontera si bé hi havia cooperació, en canvi, no hi havia un protocol clar d'actuació ni tampoc una política conjunta.

Ara amb el naixement del projecte Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis) que ha rebut fons europeus Feder això serà una realitat.

I és com diu Ballesta aquest projecte que té una durada de tres anys -de gener de 2018 a 2020- té tres eixos principals. Un d'ells és "l'operacional" i que contempla per exemple, que alhora de comunicar-se quan hi ha un incendi transfronterer, els bombers catalans disposin de ràdios per comunicar-se amb els francesos i viceversa. Així com també, la creació de la figura d'un oficial d'enllaç entre Catalunya i França.

La segona acció és la creació d'una "cartografia comuna" i el tercer objectiu, passa per la formació i fer accions comunes.

En aquest darrer objectiu hi ha per exemple, una acció prevista a l'àmbit de la Jonquera i El Pertús. Aquí es faran treballs forestals per netejar la zona i crear franjes per evitar imatges com les que s'han viscut quan hi ha un incendi en aquesta zona, la d'haver de tallar l'autopista, enter altres.

En aquest Projecte Cooperem hi participen set socis: tres de catalans i quatre de francesos.

Ha començat a posar-se en marxa aquest gener i avui es fa la jornada de llançament a l'edifici de la Generalitat a Girona amb presència dels socis de cada banda de la frotera.

El projecte té un cost de 2,5 milions d'euros i el 65% està finançat pels fons FEDER.